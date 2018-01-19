В Одессе люди на улицах стоят по колено в ледяной воде — спецкор

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Все регионы Украины пострадали от обильных снегопадов. В частности, дороги Одесской области были заблокированы из-за снежных заносов, а сама Одесса пережила потоп, ведь там случился ливень.

Также Измаил 18 января был без электричества. В результате обрыва высоковольтной линии город остался без света, воды, отопления.

О последствиях погодных капризов в Одессе и области сообщил спецкор Голоса Столицы Александр Тарасенко.

Что случилось? Вся страна страдала от снега, а в Одессе был дождь?

— Да, именно так и произошло. Вчера огромный такой ливень обрушился на наш город, и затопило сразу четыре улицы. Это все основные, такие магистральные улицы, и более десяти машин просто плавали в этой воде. Вода поднялась до метра. Людям пришлось, чтобы попасть домой, переходить огромные улицы в двухградусной воде, они просто одевали кульки на ноги, чтобы хоть как-то спастись, но все равно от холода спастись не удалось. Поэтому ситуация очень сложная была, но сегодня уже немножко откачали воду, все улицы уже освобождены от воды, даже нет пробок фактически, очень серьёзно поработали сотрудники ГСЧС. Они заявили, что сделали около 20 выездов по откачке воды и избавили город от наводнения.

odessamedia.net В Одессе затопило улицы

Ливневки — это извечная проблема. Почему город с этой проблемой не может разобраться?

— Самое интересное, что неоднократно мэрия заявляла, что выделены уже деньги. Они были израсходованы, то есть ремонтные работы проведены, но вот ливневки, постоянно все равно заливают их, они не справляются с тем огромным потоком воды, который каждый раз внезапно обрушивается на город, и в этот раз случилось также. Идут уже такие заявления, обвинения в сторону мэра, в сторону одесских чиновников, которые не справились, по сути, со своей работой, потому что по факту снова случилось огромное наводнение, и не только некоторые люди с трудом попали домой, но у некоторых вода стояла просто в домах, на первых этажах тоже по колено.

zachem.com.ua В Одессе затопило улицы

Есть информация, будет ли компенсация, помощь людям по устранению этих последствий?

— Таких заявлений, к сожалению, не было пока что от мэрии и, в принципе, по опыту прошлых разов тоже, к сожалению, никаких компенсаций людям не выплачивалось. Единственное, что обещали в очередной раз сделать улицу, сделать ливневки, и даже как-то ремонтировали, но снова и снова люди попадают в такие ситуации с дождем, с огромными ливнями.

odessamedia.net В Одессе затопило улицы

Какая сейчас погода в Одессе?

— Уже все растаяло, вода сошла, где нужно, откачали и, в принципе, в городе ситуация стабильная, даже такая небольшая плюсовая температура. Сегодня многие искупались уже на Крещение в море, на котором еще с ночи организованы пункты купания. Город живет в спокойном режиме, все трамваи, троллейбусы вышли на линии, кроме одного маршрута, он немножко отдаленный, так называемый камышовый трамвай, там часть рельс затопило, и там еще откачивают воду.

Что вчера было с общественным транспортом? Вообще все остановилось?

— Там, где улицы были под водой, конечно, все остановилось, а таких улиц четыре. Они все магистральные, то есть по ним проходило довольно много транспорта, то есть, конечно же, там все стало и многие не знали, как попасть домой. Уже транспорт не ходил. Работали около половины маршрутов трамвайных и троллейбусных, которые не проходят через эти магистральные улицы.

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Что происходит в Одесской области? Какова дальнейшая судьба Измаила?

— В области ситуация гораздо хуже, там, в отличие от Одессы, засыпало север, причем как север области, так и Бессарабию. Там ситуация самая сложная, потому что к снегопаду там еще добавилась довольно серьезная метель, и было повалено 23 опоры в 110 киловольт, поэтому сейчас город стандартно электроэнергию получить не может. Как сообщают в Одессаоблэнерго, запитано только часть Измаила по линии «Измаил-1» – это резервная линия, а вот линия «Эталон», которая поставляет электричество практически на весь остальной город, она не работает и пока что стоит, и подключены, в основном, только больницы и некоторые лечебные учреждения, где находятся люди, школы.

Была информация, что даже в связи с отсутствием электроснабжения в связи с этой аварией правоохранители вышли на усиленный режим работы?

— Да, они помогали сотрудникам ГСЧС, которые просто проезжали все трассы. Трассы были закрыты для движения с какого-то момента, но немного машин там еще осталось, и сообщается, что было освобождено из снежного плена 20 машин на трассе Одесса–Рени, которую сегодня посетил губернатор, он проехал лично там и сказал, что за два часа они всего лишь одну машину нашли в кювете. Они помогли людям выбраться, то есть они там не ночевали, а только несколько часов не могли уехать. Кстати, открыли трассу Одесса-Киев, и все основные трассы также открыты, кроме Одесса-Рени, но все они работают пока что только для легкового транспорта.

Есть ли в области пункты обогрева?

— Да, три пункта обогрева развернуты, как и заявляли сотрудники ГСЧС. Они были наготове, в любой момент были готовы их развернуть. Они сейчас уже работают, но такого большого ажиотажа там нет. У многих — печное отопление, многие справляются какими-то своими силами, то есть, в принципе, таких критических пока что нет моментов, потому что температура не сильно холодная, хоть и большой снегопад, но они уже работают, и пока что заявляют, что их убирать не будут как минимум до воскресенья, когда обещают похолодание до минус 11–20 градусов в некоторых регионах.

Я думаю, что гололед не грозит в Одессе, но вот в области около 500 населенных пунктов было обесточено на сегодняшнее утро. ГСЧС заявляет, что более 100 столбов повалено, и работают 203 бригады техников, то есть все резервы подняты. Сейчас пытаются восстановить электрообеспечение во всех поселках, но пока что очень много людей остаются без света. Особенно сложная ситуация в Бессарабии — Татарбунарский, Арцизский район обесточены. Только вот недавно в Арциз, в районный центр, в сам город подано электроснабжение по дизелям, генераторам, но тоже только в больницы и в госучреждения, то есть в места первой необходимости.

Напомним, ранее Олег Ярошевич, который сам стал заложником сложных погодных условий, сообщал, что на Одесской трассе творится ужас, высота снежный сугробов достигает метра.