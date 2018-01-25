Город превращается в свалку. В Черкассах не вывозят отходы

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Черкассах люди жалуются на мусорный апокалипсис – отходы не вывозят по всему городу. Об этом сообщает vikka.ua.

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vikka.ua Мусор в Черкассах

Ситуацию с переполненными баками не могут решить уже неделю. Наибольший мусорный коллапс — в Юго-Западном районе, микрорайонах Лесной и Мытница.

Горожане даже угрожают принести мусор в кабинет городского головы Анатолия Бондаренко.

В КП "Черкасская служба чистоты" предупредили о возможных задержках с вывозом отходов с 20 января. Коммунальщики уверяют, что виной всему — снежные завалы, которые перекрыли доступ к мусорным контейнерам. При этом на фото видно, что дороги к контейнерам вполне подъездные и снежных сугробов, которые препятствовали доступу к бакам, не заметно.

Ранее Киевский городской совет утвердил план мероприятий на 2017-2025 годы в сфере обращения с отходами. Документ предусматривает рекультивацию полигона №5, техническое переоснащение мусоросжигательного завода "Энергия" для более экологичной его работы, а также создание комплексов по переработке мусора.