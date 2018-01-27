Топ тем Украины: мусорный коллапс в Черкассах, мошенники-"газовщики"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Жители Черкасс жалуются на мусорный коллапс в городе, на Львовщине обсуждают реалии работы патрульных, в Тернополе — мошенников-"газовиков", в Хмельницком — историю 22-летнего юноши, которому грозит тюрьма за кражу 50 грн.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Черкассы, "Черкассы в мусоре: по всему городу не собирают отходы" (укр.)

Жители Черкасс массово жалуются на не вывоз мусора и даже угрожают высыпать его в кабинет мэра Анатолия Бондаренко. Напряженная ситуация с переполненными мусорными баками не решается почти неделю. Наибольший мусорный коллапс, говорят горожане — в Юго-Западном районе, микрорайонах Лесной и Таможня.

vikka.ua Мусорные свалки в Черкассах

Директор КП "ЧСЧ" Алексанр Савенко добавляет: проблема с несвоевременным вывозом мусора возникла из-за неисправности автомобилей предприятия-подрядчика и недостаток средств их отремонтировать. Сейчас в городе работает всего три мусоровоза.

Днепр, "За все уплочено: ТОП-10 жлобских привычек днепрян"

Днепр – город контрастов. Горожане могут как переводить бабушек через дорогу и строить кормушки для оголодавших синичек, так и принципиально не платить чаевые в кафе и унижать льготников в маршрутках.

dp.vgorode.ua Маршрутный автобус в Днепре

Настоящий днепрянин всегда недоволен мусором на улицах города. При этом он сам плюет на тротуары, бросает окурок на остановке, когда садится в маршрутку, и не может донести банку из-под пива до урны через 10 метров.

Львов, "Глава патрульных Львовщины: Люди ждали перемен от полиции, но не были готовы измениться сами"

Время эйфории, селфи истекло. Часть общества разочаровалась, возможно, через завышенные ранее ожидания. Об этом свидетельствуют данные соцопросов. У многих граждан, в частности, водителей, появился свой конкретный опыт общения с патрульными. Пока резкого негатива – системных фактов коррупции или совершения других преступлений со стороны патрульных – нет.

ZIK Начальник управления патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко

"По моему мнению, конечно, 8100 грн для инспектора, который работает на линии в дождь и в холод и постоянно находится в стрессовых ситуациях – это довольно мало. Но, давайте будем объективными – учителя, преподаватели получают меньше. Врачи, спасатели получают не больше, чем мы. Государство может нам платить такую сумму средств, которую платит. Мы не скрываем этого. Никому не обещаем 20 тыс. грн денежного обеспечения. Все прекрасно понимают, на что они идут. Конечно, денежное обеспечение – существенный фактор, который влияет на выбор профессии. Но на самом деле большая часть парней и девушек, которые несут службу у нас – это люди, которые пришли за идею, менять страну, потому что у населения был на это запрос", — рассказал начальник управления патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко.

Хмельницкий, "За кражу 50 гривен хмельничанин может сесть за решетку на 6 лет" (укр.)

По информации правоохранителей, потерпевшая после работы возвращалась домой из соседнего села Черный Остров.

ГУ Национальной полиции Украины в Хмельницкой области Золотая сережка, украденная парнем в Хмельницкой области

"На мостике ее догнал незнакомый молодой человек, схватил за шею и повалил на землю. Женщина отдала ему все ценное, что было с собой, — 50 гривен и золотые сережки. Только после этого грабитель отпустил потерпевшую. Женщина вернулась в Черный Остров и сразу вызвала полицию", — говорится в сообщении.

Тернополь, "В Тернополе "газовики" выманили у 94-летней женщины 70 000 грн" (укр.)

Не распознала мошенницу 94-летняя жительница Тернополя. Впустила незнакомку в дом и потеряла почти 70 000 гривен.

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Неизвестная женщина постучала в дверь потерпевшей 15 декабря прошлого года. Она представилась работником "Тернопольгаза" и сообщила, что осматривает счетчики. Местная жительница впустила ее в квартиру. Заговорив хозяйку, чтобы она принесла документы, воровка нашла тайник и похитила из него наличные в размере 63 000 гривен и золотые изделия.

Ивано-Франковск, "Бабушки штрафов не боятся. Когда в Ивано-Франковске поборют стихийную торговлю" (укр.)

Еженедельно на оперативном совещании у Франковского городского головы начальник управления коммунальной политики Михаил Яцков отчитывается, как инспекция по благоустройству наводит порядок со стихийной торговлей. Например, за последнюю неделю инспекторы составили 15 протоколов за торговлю с рук.

report.if.ua Стихийная торговля в Ивано-Франковске

Но штрафы продавцов не пугают. Они их платят и продолжают торговать на "своем" месте. И у каждого такого продавца — собственные аргументы. Большинство из них торгует на тротуарах, чтобы не платить лишнего на рынке. С журналистами люди общаются охотно, но фамилий не называют.