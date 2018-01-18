Домашний арест краже не помеха. История 14-летнего рецидивиста из Сум

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РИА Новости Украина

В Сумах 14-летний подросток, совершивший за год 7 преступлений, продолжает грабить. И делает это под домашним арестом, пишет сайт 0542.ua.

Решением суда первой инстанции от 21 декабря 2017 14-летнего подростка за незаконное завладение транспортным средством приговорено к 3 годам лишения свободы, при этом освобождено от отбывания наказания с испытательным сроком на один год шесть месяцев.

Кроме того, в настоящее время суды рассматривают еще несколько обвинительных актов по обвинению указанного лица в совершении ряда краж, грабежей и разбоев.

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В частности подросток обвиняется в совершении разбойного нападения на незнакомого мужчину 19 октября 2017. В тот день трое злоумышленников, среди которых был и указанный подросток, напали в безлюдном темном месте на случайного прохожего, повалили его на землю и начали бить. Угрожая жертве применением ножа, нападавшие забрали мобильный телефон, ключи от автомобиля, банковскую карточку и часы.

Как уже сообщалось ранее, Сумская местная прокуратура настаивала на содержании под стражей подозреваемого подростка, который за 2017 совершил 7 преступлений , однако решением суда первой, а затем и апелляционной инстанций ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Приговор суда и несколько обвинений не помешали юноше совершить новое преступление. И уже 2 января 2018 возле одного из местных магазинов он ограбил малолетнего мальчика, отобрав у того 200 грн. Прокуратура снова настаивала на содержании под стражей юноши, однако суд первой инстанции отпустил его под домашний арест.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Заседание суда. Архивное фото

На указанное решение суда подана апелляционная жалоба.

"Каждое преступление по степени тяжести является более тяжелым, чем ранее совершенное, подросток неоднократно нарушал условия домашнего ареста, отсутствие надлежащего контроля со стороны матери, которая не может влиять на поведение сына, — все это дает основания считать, что только содержание под стражей обеспечит выполнение подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей и предупредит совершение им очередного преступления", — отмечает прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко.