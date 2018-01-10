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    Происшествия

    В Черноморске неизвестные осквернили и ограбили храм

    (обновлено: )26301
    Правонарушители не нашли больших денег в храме и в отместку устроили погром: сломали алтарные двери и, уходя, засыпали все помещение порошком из огнетушителей.
    Ограбленный храм в Черноморске
    Фото "Сайт города Черноморска"

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Черноморске (Одесская область) в ночь на 10 января был ограблен и осквернен Свято-Покровский храм, сообщает городское управление Национальной полиции.

    "Злоумышленники проникли через дверь, расположенную с обратной стороны здания. В поисках ценностей преступники вскрыли все кружки для пожертвований прихожан и, вероятно, увидев, что там нет ожидаемой ими суммы денег, от злости стали крушить все в храме и алтаре", — цитирует слова и.о. начальника полиции Черноморска Александра Бодюла "Сайт города Черноморска".

    Фото "Сайт города Черноморска"
    В Черноморске ограбили и осквернили храм

    Также, правонарушители сломали алтарные двери и, уходя, засыпали все помещение порошком из огнетушителей, находящихся в храме.

    На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Черноморского отдела полиции, которая проводит следственные действия.

    Смотрите также: Одесские националисты vs храмы УПЦ

    В Одесской епархия УПЦ сообщает, что в 2017 году было совершено 19 ограблений храмов и ни одно из них не было раскрыто.

    Ранее Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата заявила о нападении на храмы УПЦ МП в центре Одессы неизвестных, которые расклеивали листовки и оскорбляли прихожан.

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