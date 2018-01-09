НБУ предупредил о схеме кражи денег из банковских ячеек

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины разослал финансовым учреждениям телеграмму, в которой предупредил о самой популярной схеме кражи ценностей из банковских ячеек.

Поводом для телеграммы НБУ стало обращение следователей из Львова с информацией об осуществлении досудебного расследования о похищении из арендованных ячеек денежных средств и ценностей.

"Досудебным расследованием установлено, что неизвестными лицами с использованием поддельных документов (путем переклеивания фотографий) были арендованы индивидуальные сейфы в одном из банков Украины, что дало возможность неоднократно на протяжении длительного времени находится в хранилище без всякого надзора и путем подбора ключей осуществить кражу денежных средств и ценностей из индивидуальных сейфов других клиентов банков".

Нацбанк просит усилить контроль по проверке клиентов, которые имеют доступ в хранилища.

Напомним, летом 2016 года пользователь ячейки одного из банков вскрыл чужие сейфы и украл 7 миллионов гривен, после чего беспрепятственно покинул территорию финансового учреждения. О кражи банк узнал после жалоб клиентов.