Кража на миллионы: из магазина на Крещатике вынесли десятки дорогих шуб

В центре Киева утром во вторник неизвестные ограбили магазин верхней одежды, стеклянные двери разбили ломом, сообщает "Информатор".

Как уточняется, сигнализация в магазине на Крещатике, 29 сработала в 07:20. Через 4 минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны, однако преступники успели скрыться.

Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали самые дорогие шубы. По предварительным подсчетам — 40 штук. Стоимость каждой от 40 до 60 тысяч гривен. Кассу не тронули.

На месте преступления валялись два лома. Над входом есть камеры видеонаблюдения. Все обстоятельства дела будут выяснять следователи.

Ранее сообщалось, что в Запорожье полицейские разоблачили злоумышленника, который проник в магазин и совершил кражу меховых изделий на сумму более 3 миллионов гривен.