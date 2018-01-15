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    В Запорожье экс-чиновник подозревается в краже оружия на 30 млн грн

    (обновлено: )115
    Согласно данным прокуратуры, действия, которые были совершены в сговоре с группой лиц, якобы принесли ущерб коллекционеру на более чем 30 млн гривен.
    В Запорожье экс-руководителя МВД подозревают в краже раритетного оружия
    Прокуратура Запорожской области

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Запорожье завели дело на одного из бывших руководителей местного управления МВД. Прокуратура объявила ему подозрение в краже раритетного оружия известного запорожского коллекционера в 2010-ом году, сообщается на сайте ведомства.

    Прокуратура Запорожской области
    В Запорожье экс-руководителя МВД подозревают в краже раритетного оружия

    Такие действия, которые были совершены в сговоре с группой лиц, якобы принесли ущерб коллекционеру на более чем 30 млн гривен.

    Уголовное производство было начато по заявлению потерпевшего после появления в эфире одного из телеканалов сюжета об образе жизни и состоянии бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

    В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливают соучастников уголовного преступления.

    Напомним, в Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП.

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