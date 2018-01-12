наверх
13.01.201802:21
Курсы валют НБУ
  • USD28.45+ 0.12
  • EUR34.18+ 0.21
Рубрики
Ещё
    В мире

    РФ имеет преимущества перед США в производстве ядерного оружия - документ

    (обновлено: )22250
    Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах, говорится в несекретной части американской ядерной доктрины.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. У России есть серьезные преимущества перед США и их союзниками в производстве ядерных вооружений, говорится в американской ядерной доктрине, несекретную часть которой опубликовала газета Huffington Post.

    "Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах", — говорится в тексте. В документе отмечается, что Россия "создает большой, разносторонний и современный набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями".

    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody
    Строительство ядерного хранилища: и хочется, и колется

    По мнению авторов документа, эти системы не учитываются в рамках нового договора СНВ.

    "Несмотря на частую критику Москвы в адрес американской ПРО, Россия также модернизирует свои баллистические ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, и разрабатывает новую ракету-перехватчик", — утверждается в доктрине.

    Читайте также: США намерены разработать ядерную боеголовку для сдерживания РФ

    Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

    Ранее сообщалось, что РФ призвала США вывести свои ядерные вооружения из Европы. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Рубли
    Курс гривны летит в пропасть