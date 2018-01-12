РФ имеет преимущества перед США в производстве ядерного оружия - документ

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. У России есть серьезные преимущества перед США и их союзниками в производстве ядерных вооружений, говорится в американской ядерной доктрине, несекретную часть которой опубликовала газета Huffington Post.

"Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах", — говорится в тексте. В документе отмечается, что Россия "создает большой, разносторонний и современный набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями".

По мнению авторов документа, эти системы не учитываются в рамках нового договора СНВ.

"Несмотря на частую критику Москвы в адрес американской ПРО, Россия также модернизирует свои баллистические ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, и разрабатывает новую ракету-перехватчик", — утверждается в доктрине.

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Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Ранее сообщалось, что РФ призвала США вывести свои ядерные вооружения из Европы.