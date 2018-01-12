В Харькове военный, угрожая оружием, угнал автомобиль вместе с водителем

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Харькове полиция задержала военнослужащего, которого подозревают в силовом угоне автомобиля.

В четверг, 11 января военный увидел припаркованный автомобиль ВАЗ, открыл двери и попросил водителя отвезти его по личному делу. Когда водитель отказался, боец под угрозой применения оружия заставил того пересесть на пассажирское сидение, сам сел за руль и начал движение.

Через некоторое время он был остановлен сотрудниками Патрульной полиции Харькова. Расследуется уголовное дело по статье "незаконное завладение транспортным средством".

Военнослужащему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный мужчина угнал маршрутку с остановки общественного транспорта и попал на ней в аварию.