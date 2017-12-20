Стали известны причины гибели военного, упавшего в яму в центре Николаева

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Военнослужащий, разбившийся насмерть в яме в центре Николаева находился в состоянии алкогольного опьянения. Таковы данные судебно-медицинской экспертизы, сообщили "Новости-N" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Непосредственной причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Ранее в субботу, 16 декабря, на улице Соборной в Николаеве возле Областного дворца культуры провалился в яму и разбился насмерть сержант морской пехоты.

Удалось выяснить и владельца подвала, в яму возле которого провалился военнослужащий. Им оказался николаевский предприниматель Егор М. Как утверждает источник, он является совладельцам кафе "Картопляна хата". Как оказалось, ранее приямок был глубиной всего 1,5 метра и накрыт по всем правилам. В ходе ремонта подвала его углубили почти до 4-х метров и забетонировали, после чего накрыли гнилым штакетником.

Новости-N На месте гибели военного в центре Николаева

Тело погибшего из ямы извлекли спасатели ГСЧС. При нем были обнаружены документы: общегражданский паспорт и армейское удостоверение личности. Прибывшие на место происшествия сослуживцы сообщили, что погибший занимал должность старшины батареи 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМС Украины.