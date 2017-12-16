Кто ответит? В центре Николаева военный упал в яму и разбился насмерть

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Вечером в субботу, 16 декабря, на улице Соборной в Николаеве возле Областного дворца культуры провалился в яму и разбился насмерть сержант морской пехоты. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают "Новости-N".

Согласно сообщению, мужчина шел по площади Фестивальной в направлении Областного дворца культуры. Возле детской библиотеки №2 "КОЛОBOOK" прохожий случайно наступил на деревянный щит, закрывавший приямок окна подвального этажа дома.

Под весом мужчины гнилые доски проломились и он провалился в яму. Яма оказалась более трех метров глубиной. Провалившийся мужчина получил тяжелые травмы.

Как утверждают очевидцы, подбежавшие сразу к месту происшествия, в течении примерно 10 минут пострадавший еще подавал признаки жизни. Врач прибывшей скорой спустился к нему, чтобы оказать помощь, однако мужчина уже был мертв.

Тело из ямы извлекли спасатели ГСЧС.

При мужчине обнаружены документы, свидетельствующие о том, что он является военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Закарпатской области полицейский насмерть сбил пешехода.