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    Происшествия

    Кто ответит? В центре Николаева военный упал в яму и разбился насмерть

    (обновлено: )81450
    Подбежавшие сразу к месту происшествия, в течении примерно 10 минут пострадавший еще подавал признаки жизни. Врач прибывшей скорой спустился к нему, чтобы оказать помощь, однако мужчина уже был мертв.
    На месте гибели военного в Николаеве
    novosti-n.org

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Вечером в субботу, 16 декабря, на улице Соборной в Николаеве возле Областного дворца культуры провалился в яму и разбился насмерть сержант морской пехоты. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают "Новости-N".

    Согласно сообщению, мужчина шел по площади Фестивальной в направлении Областного дворца культуры. Возле детской библиотеки №2 "КОЛОBOOK" прохожий случайно наступил на деревянный щит, закрывавший приямок окна подвального этажа дома.

    Под весом мужчины гнилые доски проломились и он провалился в яму. Яма оказалась более трех метров глубиной. Провалившийся мужчина получил тяжелые травмы.

    Как утверждают очевидцы, подбежавшие сразу к месту происшествия, в течении примерно 10 минут пострадавший еще подавал признаки жизни. Врач прибывшей скорой спустился к нему, чтобы оказать помощь, однако мужчина уже был мертв.

    Тело из ямы извлекли спасатели ГСЧС.

    При мужчине обнаружены документы, свидетельствующие о том, что он является военнослужащим Вооруженных сил Украины.

    Напомним, в Закарпатской области полицейский насмерть сбил пешехода.

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