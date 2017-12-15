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15.12.201712:31
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    Происшествия

    Во Львовской области ночью в ДТП погиб военный-контрактник

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    Инцидент произошел поздно ночью в 03:20. На автодороге "Львов-Краковец" вблизи города Яворов, водитель автомобиля Opel вне пешеходного перехода сбил военнослужащего по контракту.
    заснеженная дорога во Львовской области
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В четверг, 14 декабря, во Львовской области на дороге был насмерть сбит военнослужащий, сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

    Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове. Видео
    Канал NewsOne на Youtube
    Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове

    Трагедия произошла поздно ночью в 03:20. На автодороге "Львов-Краковец" вблизи города Яворов, водитель автомобиля Opel вне пешеходного перехода сбил военнослужащего по контракту.

    Им оказался житель с. Качановка Тернопольской области, 1994 года рождения. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Причины происшествия выясняются.

    Ранее сообщалось, что на проспекте Ватутина в Киеве произошло двойное ДТП, в результате чего пострадали два человека.

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