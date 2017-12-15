Двойное ДТП произошло в Киеве. Эвакуатор протаранил Mercedes

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. На проспекте Ватутина в Киеве произошло двойное ДТП, в результате чего пострадали два человека, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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"В начале столкнулись BMW и Renault. Приехала полиция и начали оформлять ДТП. Затем в эвакуатор на полной скорости боком врезался Mercedes. В результате травмы получили 2 человека — пассажиры Mercedes, помощь медиков оказана на месте", — говорится в сообщении.

Обломки машин были разбросаны на несколько десятков метров.

Ранее сообщалось, что в Киеве в течение 2017 года возросло количество ДТП, совершенных пьяными водителями.За 10 месяцев текущего года в столице произошло 66 пьяных аварий, двое погибших, 87 травмированных. Такие официальные данные полиции привел депутат Киевсовета Александр Пабат.