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    Происшествия

    Военные-контрактники разбились в ДТП во Львовской области

    (обновлено: )53562
    Как сообщается на сайте полиции, авария произошла в среду рано утром на автодороге Львов-Краковец возле одного из сел в Яворивском районе, там столкнулись два автомобиля.
    Военные-контрактники разбились в ДТП во Львовской области
    Нацполиция Львовской области

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП во Львовской области на западе Украины, сообщает управление полиции во Львовской области; по данным СМИ, погибшим и пострадавшими являются военные.

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    Как сообщается на сайте полиции, авария произошла в среду рано утром на автодороге Львов-Краковец возле одного из сел в Яворивском районе, там столкнулись два автомобиля Mitsubishi и "ВАЗ".

    "От полученных травм водитель "ВАЗа" скончался на месте происшествия, четверо его пассажиров в возрасте 21-22 года, жители Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областей, а также Яворивского района, получили телесные повреждения", — говорится в сообщении полиции.

    Правоохранители не уточняют личности погибших, однако, как сообщает УНИАН, погибшим и пострадавшими являются военные.

    "Как сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра министерства обороны Украины Александр Поронюк, в данном ДТП пострадали военнослужащие-контрактники, один военный погиб, еще четверо получили травмы и находятся в больнице", — передает агентство.

    Нацполиция Львовской области
    Военные-контрактники разбились в ДТП во Львовской области

    Как сообщил в Facebook  сотрудник Львовской полиции Игорь Зенкевич, водитель Mitsubishi выехал на встречную. Экспертиза установила, что он был нетрезв.

    Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 5.45 по Киеву на 551 км автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы.

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