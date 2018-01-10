В Киеве пьяные пешеходы спровоцировали ДТП с участием рейсового автобуса

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Киеве вечером 9 января произошла масштабная авария на Харьковском шоссе. ДТП стало причиной огромного затора в этом районе.

На дороге столкнулись Skoda Oсtаvia на литовской регистрации, Hyundai Accent и рейсовый автобус Киев-Черкассы.

Сообщество dtp.kiev.ua передает со ссылкой на слова водителя Skoda, что аварию спровоцировали трое пьяных мужчин, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Водитель резко затормозил и из-за этого сзади в него врезался Hyuindai, а в того — автобус.

Одного из пешеходов удалось остановить и передать полицейским.

Водитель автобуса пояснил, что при столкновении ему просто некуда было деваться. После удара Hyuindai, ехавший впереди автобуса развернуло и отбросило на встречную полосу.

"Приехал из Черкасс в Киев дополнительным рейсом. Сейчас возвращался обратно. Слава Богу, пустой", — рассказал шофер подробности происшествия.

Фото dtp.kiev.ua Автомобиль, разбившийся в аварии на Харьковском шоссе в Киеве

В ДТП пострадал водитель Skoda, который получил повреждения лица.

Напомним, 9 января в столице джип под управлением гражданина Турции поворачивал с Киево-Ирпенской трассы на улицу генерала Наумова и на "зебре" совершил наезд на пожилую пару. Потерпевшие, по словам очевидцев, переходили дорогу на красный свет.