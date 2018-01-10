В ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы

ГУ МЧС РФ по Курской области

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Погибшие и пострадавшие пассажиры перевернувшегося в Курской области микроавтобуса являются гражданами Украины, сообщили РИА Новости в Курском территориальном центре медицины катастроф.

ДТП произошло в 5.45 по Киеву на 551 км автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

"Все жители Украины, следовали в Питер. Из девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, у двоих состояние средней тяжести, у одного – легкой", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще три человека, которые были отправлены в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи.

Ранее сообщалось, что четверо граждан Украины пострадали при столкновении грузопассажирского автомобиля со снегоуборочной машиной на федеральной автодороге "М-2" в Тульской области.