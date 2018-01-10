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    В ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы

    (обновлено: )44702
    ДТП произошло в 5.45 по Киеву на 551 км автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы.
    В ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы
    ГУ МЧС РФ по Курской области

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Погибшие и пострадавшие пассажиры перевернувшегося в Курской области микроавтобуса являются гражданами Украины, сообщили РИА Новости в Курском территориальном центре медицины катастроф.

    На месте ДТП под Ростовом, в котором погибли шесть украинцев
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    На месте ДТП под Ростовом, в котором погибли шесть украинцев

    ДТП произошло в 5.45 по Киеву на 551 км автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

    "Все жители Украины, следовали в Питер. Из девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, у двоих состояние средней тяжести, у одного – легкой", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, еще три человека, которые были отправлены в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи.

    Ранее сообщалось, что четверо граждан Украины пострадали при столкновении грузопассажирского автомобиля со снегоуборочной машиной на федеральной автодороге "М-2" в Тульской области.

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