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    Культура

    Попавшая в ДТП в США украинская модель остается полностью парализованной

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    По информации Божены Рынсой, после операции у Елизаветы Кузьменко 6 и 7 позвонки и нервные связи восстановить не удалось, будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама.
    Украинская модель Елизавета Кузьменко. Архивное фото
    соцсети

    КИЕВ, 9 янв  — РИА Новости Украина. Украинская модель Елизавета Кузьменко, которая попала в аварию в Лос-Анджелесе, парализована ниже шеи. Девушке сделали ряд операций, однако восстановить нервные связи не удалось, сообщает Божена Рынска в Facebook.

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    Cообщается, что девушка перенесла ряд операций на печени, сломанной верхней челюсти и позвоночнике.

    "Лизе Кузьменко сделали последнюю операцию на позвоночнике. До этого были операции на печени и на сломанной верхней челюсти. Но 6 и 7 позвонки и нервные связи восстановить не удалось. Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама", — написала Рынска.

    Напомним, в Калифорнии произошла авария, в результате которого пострадали шесть человек. Среди них — известная украинская модель Елизавета Кузьменко. В момент столкновения она и фотограф Наталья Кордано ехали в такси Uber, когда в их авто врезался внедорожник Mercedes, которым управлял пьяный водитель.Такси перевернулось и Кузьменко получила тяжелейшие травмы. Позднее она впала в кому.

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