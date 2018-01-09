Попавшая в ДТП в США украинская модель остается полностью парализованной

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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Украинская модель Елизавета Кузьменко, которая попала в аварию в Лос-Анджелесе, парализована ниже шеи. Девушке сделали ряд операций, однако восстановить нервные связи не удалось, сообщает Божена Рынска в Facebook.

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Cообщается, что девушка перенесла ряд операций на печени, сломанной верхней челюсти и позвоночнике.

"Лизе Кузьменко сделали последнюю операцию на позвоночнике. До этого были операции на печени и на сломанной верхней челюсти. Но 6 и 7 позвонки и нервные связи восстановить не удалось. Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама", — написала Рынска.

Напомним, в Калифорнии произошла авария, в результате которого пострадали шесть человек. Среди них — известная украинская модель Елизавета Кузьменко. В момент столкновения она и фотограф Наталья Кордано ехали в такси Uber, когда в их авто врезался внедорожник Mercedes, которым управлял пьяный водитель.Такси перевернулось и Кузьменко получила тяжелейшие травмы. Позднее она впала в кому.