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    ДТП во Львовской области: семеро пострадавших, включая троих детей

    (обновлено: )76
    Водитель автомобиля BMW, 22-летний житель одного из сел Самборского района столкнулся с автомобилем Land Rover под управлением 38-летнего жителя Самбора. В результате аварии пострадали семь человек, трое из них - дети (5,9 и 10 лет).
    ДТП во Львовской области
    Нацполиция во Львовской области

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ДПТ во Львовской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    "Водитель автомобиля BMW, 22-летний житель одного из сел Самборского района столкнулся с автомобилем Land Rover под управлением 38-летнего жителя Самбора", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    Нацполиция во Львовской области
    ДТП во Львовской области

    По данным полиции, ДТП произошло в понедельник, в результате аварии пострадали семь человек, трое из них — находившиеся в Land Rover дети (5,9 и 10 лет). Полиция возбудила уголовное дело.

    Напомним, ранее под Киевом произошло крупное ДТП с участием судьи Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова. Служитель Фемиды оказался пьян и пытался скрыться с места ДТП на карете скорой помощи.

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