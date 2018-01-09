ДТП во Львовской области: семеро пострадавших, включая троих детей

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ДПТ во Львовской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Водитель автомобиля BMW, 22-летний житель одного из сел Самборского района столкнулся с автомобилем Land Rover под управлением 38-летнего жителя Самбора", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Нацполиция во Львовской области ДТП во Львовской области

По данным полиции, ДТП произошло в понедельник, в результате аварии пострадали семь человек, трое из них — находившиеся в Land Rover дети (5,9 и 10 лет). Полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, ранее под Киевом произошло крупное ДТП с участием судьи Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова. Служитель Фемиды оказался пьян и пытался скрыться с места ДТП на карете скорой помощи.