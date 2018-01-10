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10.01.201814:43
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    На месте смертельной аварии под Курском, где погибли трое украинцев

    (обновлено: )19301
    Погибшие пассажиры перевернувшегося в Курской области микроавтобуса являются гражданами Украины, сообщили РИА Новости в Курском территориальном центре медицины катастроф.
    Канал ПОЛИЦИИ Курской области на Youtube

    ДТП произошло в 5.45 по Киеву на 551 км автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

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    "Все жители Украины, следовали в Питер. Из девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, у двоих состояние средней тяжести, у одного – легкой", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, еще три человека, которые были отправлены в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи.

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