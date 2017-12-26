В Харькове разбился автомобиль военных, есть пострадавшие

Фото Патрульной полиции Харькова

КИЕВ, 36 дек — РИА Новости Украина. На Московском проспекте в Харькове автомобиль Военной службы правопорядка попал в аварию, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

ДТП произошло около 22:30 25 декабря. По информации правоохранителей, пострадал водитель автомобиля марки Chevrolet.

Машина военных врезалась в столб, удар был такой силы, что капот "сложился" почти пополам.

С места происшествия пострадавшего водителя забрала скорая.

"Толстенный армированный столб сломался, как спичка", —передает слова очевидцев Newsroom.

Машина, попавшая в аварию, оснащена спецсигналами, на боковой двери был нарисован логотип Военной службы правопорядка, а на капоте и багажнике — надпись "Инспекция".

Напомним, ранее в Харькове во время движения загорелась маршртука. Водитель обнаружил дым, который шел из-под капота автомобиля, после чего остановился и попросил пассажиров покинуть салон. Огонь уничтожил автобус полностью.