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    В Харькове разбился автомобиль военных, есть пострадавшие

    (обновлено: )17410
    От мощного удара автомобиль Военной службы правопорядка сложился пополам, а армированный стол сломался. Пострадавший водитель авто госпитализирован.
    Автомобиль военных попал в аварию в Харькове
    Фото Патрульной полиции Харькова

    КИЕВ, 36 дек — РИА Новости Украина. На Московском проспекте в Харькове автомобиль Военной службы правопорядка попал в аварию, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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    ДТП произошло около 22:30 25 декабря. По информации правоохранителей, пострадал водитель автомобиля марки Chevrolet.

    Машина военных врезалась в столб, удар был такой силы, что капот "сложился" почти пополам.

    С места происшествия пострадавшего водителя забрала скорая.

    "Толстенный армированный столб сломался, как спичка", —передает слова очевидцев Newsroom.

    Машина, попавшая в аварию, оснащена спецсигналами, на боковой двери был нарисован логотип Военной службы правопорядка, а на капоте и багажнике — надпись "Инспекция".

    Напомним, ранее в Харькове во время движения загорелась маршртука. Водитель обнаружил дым, который шел из-под капота автомобиля, после чего остановился и попросил пассажиров покинуть салон. Огонь уничтожил автобус полностью.

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