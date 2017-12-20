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20.12.201712:49
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    Полиция опубликовала захватывающее видео погони в Запорожье

    (обновлено: )27812
    После задержания нарушитель пояснил полиции, что "спешил в церковь", поэтому совершил ДТП и попытался скрыть от полицейских, выехав на встречную полосу на оживленной дороге.
    Видео патрульной полиции Запорожья

    Патрульная полиция Запорожья опубликовала видеозапись погони за нарушителем. Его с трудом остановили несколько патрульных авто.

    Водитель автомобиля Kia совершил ДТП, не остановился по требованию полиции, протаранил несколько авто на светофоре и пытался уйти от преследования, выехав на встречную полосу на пересечении улицы Украинской и Набережной магистрали.

    Когда его все-таки догнали, он пояснил, что "спешил в церковь".

    Полиция Херсона разместила видео, на котором преступник, захвативший автомобиль правоохранителей, подорвал себя гранатой. От полученных ранений он скончался на месте. Его подельник задержан полицией ранее.

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