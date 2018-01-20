наверх
20.01.201815:09
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Перестрелка в Одессе. Мошенники пытаются заработать на гибели полицейского

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (173)

    (обновлено: )95813
    В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области сообщили, что у погибшего 27-летнего Сергея Пригарина остались жена и малолетний ребенок.
    Погибший при перестрелке в Одессе старший лейтенант Сергей Пригарин
    Facebook ГУ НП Украины в Одесской области

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. У погибшего в результате перестрелки в центре Одессы полицейского остались жена и малолетний ребенок, трагедией могут воспользоваться мошенники, сообщили в ГУ Нацполиции Украины в Одесской области. 

    Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры. Видео
    ГУ НП в Одесской области/Youtube
    Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры

    В пятницу днем, 19 января, в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, еще четверо, среди которых трое полицейских, получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки погиб старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.

    Смотрите также: В центре Одессы открыли стрельбу по полицейским: кадры спецоперации 

    "Вчера от огнестрельного ранения, полученного во время происшествия на улице Новосельского в Одессе, погиб 27-летний участковый офицер Приморского отдела полиции Сергей Пригарин. У правоохранителя остались жена и двухлетняя дочь", — говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

    Также отмечается, что, "к сожалению, уже известны случаи, когда на этой трагедии пытаются заработать нечестные на руку лица".

    "Все неравнодушные, кто выражает желание помочь семье, могут перечислять средства на карту жены погибшего полицейского", — добавили в областном главке, разместив банковские реквизиты.

    Facebook ГУ НП Украины в Одесской области
    Сообщение полиции Одесской области

    Как сообщалось, трагические события в Одессе начались с конфликта между "сталинистом" Валентином Дорошенко и его гостем — ранее судимым гражданином по фамилии Пинин. Дорошенко и Пинин в ходе ссоры подрались, последний выбежал из квартиры, однако Дорошенко бросился за ним и сделал несколько выстрелов из самодельного пистолета. От полученных ранений Пинин скончался. После прибытия на место происшествия полиции, Дорошенко открыл огонь по правоохранителям. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Погибший при перестрелке в Одессе старший лейтенант Сергей Пригарин
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация в Черкассах из-за отсутствия воды
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...