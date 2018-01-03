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    Аналитика и комментарии

    Раздельный мусор в один мусоровоз: соцсети о новых правилах сортировки

    (обновлено: )35710
    С Нового года у простых украинцев прибавится хлопот: граждан обязали сортировать мусор. Пока, правда, не совсем понятно, куда именно выносить отсортированное, но шумиха по этому поводу в соцсетях поднялась изрядная.
    Мусоровоз. Архивное фото
    Егор Еремов | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Начиная с нового года украинцы стали еще ближе к Европе — теперь они обязаны сортировать мусор по видам материалов: органика, металл, стекло, пластик и бумага. Все как в цивилизованных странах. Для этого во дворах появятся отдельные контейнеры для каждого вида мусора, который должны сортировать сами украинцы. 

    Вот только с контейнерами, увы, пока не задалось… Зато очень даже сложилось с комментариями в соцсетях на эту злободневную для многих украинцев тему: " У нас пять цветных баков только в центре на площади… думаю на всех не хватит…"; " С другого конца начинать надо. 1. Кто и где будет принимать, и перерабатывать разные сорта мусора. 2. Компании по вывозу мусора обеспечивают перевозку мусора к переработчикам (а это несколько дороже и сложней) и контейнерами для отсортированного мусора граждан. И только третьим пунктом — мы все обязаны сортировать мусор".  

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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