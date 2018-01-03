Раздельный мусор в один мусоровоз: соцсети о новых правилах сортировки

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Начиная с нового года украинцы стали еще ближе к Европе — теперь они обязаны сортировать мусор по видам материалов: органика, металл, стекло, пластик и бумага. Все как в цивилизованных странах. Для этого во дворах появятся отдельные контейнеры для каждого вида мусора, который должны сортировать сами украинцы.

Вот только с контейнерами, увы, пока не задалось… Зато очень даже сложилось с комментариями в соцсетях на эту злободневную для многих украинцев тему: " У нас пять цветных баков только в центре на площади… думаю на всех не хватит…"; " С другого конца начинать надо. 1. Кто и где будет принимать, и перерабатывать разные сорта мусора. 2. Компании по вывозу мусора обеспечивают перевозку мусора к переработчикам (а это несколько дороже и сложней) и контейнерами для отсортированного мусора граждан. И только третьим пунктом — мы все обязаны сортировать мусор".

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook