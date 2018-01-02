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    Общество

    Украинцев обязали с 1 января сортировать свой мусор

    (обновлено: )21003
    Опасные отходы должны отделяться на этапе сбора или сортировки и передаваться специализированным предприятиям, получившим лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.
    Сортировка и утилизация бытовых отходов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Украине с 1 января должны сортировать мусор, говорится в законе Украины "Об отходах", соответствующие изменения к которому добавили еще в 2012 году.

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    Также законом устанавливается запрет на захоронение необработанных бытовых отходов.

    Крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов.

    Опасные отходы должны отделяться на этапе сбора или сортировки и передаваться специализированным предприятиям, получившим лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.

    Перевозки бытовых отходов должны осуществляться специально оборудованными транспортными средствами.

    Также предусмотрено, что захоронения бытовых отходов разрешается только на специально оборудованных для этого полигонах/свалках.

    Сжигание бытовых отходов разрешается только на энергетические цели с целью получения тепловой и/или электрической энергии.

    Ранее Киевский городской совет утвердил план мероприятий на 2017-2025 годы в сфере обращения с отходами. Документ предусматривает рекультивацию полигона №5, техническое переоснащение мусоросжигательного завода "Энергия" для более экологичной его работы, а также создание комплексов по переработке мусора.

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