Украинцев обязали с 1 января сортировать свой мусор

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Украине с 1 января должны сортировать мусор, говорится в законе Украины "Об отходах", соответствующие изменения к которому добавили еще в 2012 году.

Также законом устанавливается запрет на захоронение необработанных бытовых отходов.

Крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов.

Опасные отходы должны отделяться на этапе сбора или сортировки и передаваться специализированным предприятиям, получившим лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.

Перевозки бытовых отходов должны осуществляться специально оборудованными транспортными средствами.

Также предусмотрено, что захоронения бытовых отходов разрешается только на специально оборудованных для этого полигонах/свалках.

Сжигание бытовых отходов разрешается только на энергетические цели с целью получения тепловой и/или электрической энергии.

Ранее Киевский городской совет утвердил план мероприятий на 2017-2025 годы в сфере обращения с отходами. Документ предусматривает рекультивацию полигона №5, техническое переоснащение мусоросжигательного завода "Энергия" для более экологичной его работы, а также создание комплексов по переработке мусора.