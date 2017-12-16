В КГГА высказались о повышении тарифа на вывоз мусора

ГУ Нацполиции в Киевской области

КИЕВ, 16 дек — РАИ Новости Украина. Киевский городской совет утвердил план мероприятий на 2017-2025 годы в сфере обращения с отходами. Документ предусматривает рекультивацию полигона №5, техническое переоснащение мусоросжигательного завода "Энергия" для более экологичной его работы, а также создание комплексов по переработке мусора.

Стоит отметить, что в плане особое место занимает вопрос развития системы раздельного сбора мусора. Для этого планируется увеличить количество контейнеров и автомобилей для вывоза раздельных отходов. Так, в начале 2018 года в Киеве обещают установить 150 контейнеров для использованных батареек, лампочек и ртутных термометров.

При этом говорить об изменениях тарифов на вывоз бытовых отходов пока что слишком рано. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы высказала советник заместителя главы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

"Рано говорить о каких-то изменениях в тарифе. Город — не сторонник повышения тарифов для людей. Все решения будут приниматься уже по результатам проведения конкурсов. Пока о повышении тарифов никто не говорит. И о снижении тоже", — отметила советник замглавы КГГА.

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Напомним, ранее сообщалось, что власти Киева планируют выделить миллион гривен на строительство мусороперерабатывающего завода в Деснянском районе столицы.

Кроме того, департамент городского благоустройства и сохранения природной среды Киевсовета подготовил проект решения об обращении к парламенту о необходимости принятия закона о запрете использования и продажи одноразовых полиэтиленовых пакетов.