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    Общество

    В Житомире стенд героям Небесной сотни завалили пустыми бутылками и мусором

    (обновлено: )27390
    В центре Житомира жители города завалили памятный знак пустыми бутылками из-под алкоголя и мусором. Фото опубликовала возмущенная депутат областного совета.
    Бутылки, брошенные возле стелы погибшим героям небесной сотни в Житомире
    Фото "Журнал Житомира"

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Житомире после новогодней ночи стенд героям Небесной сотни на площади Королева оказался завален пустыми бутылками из-под алкоголя и другим мусором.

    Фото стенда опубликовала возмущенная депутат Житомирского областного совета Елена Галагуза.

    "Новый год в Житомире: стенд Небесной сотни традиционно наибольше позорят именно в эту ночь. Я сейчас не буду говорить ни слова о тех, кто это совершил, потому что давно понятно. Интересует другое: организаторы ярмарки в курсе об этом раньше, а воз и ныне там", – отметила Галагуза на своей странице в Facebook.

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    Напомним, что после празднования Нового года центральные площади Киева также оказались завалены брошенными бутылками и мусором. На их уборку привлечены коммунальные службы.

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