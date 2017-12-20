В Китае женщина выбросила с мусором кольцо за $16 тыс

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Китае женщина случайно выбросила в мусор бриллиантовое кольцо стоимость 16 тысяч долларов.
По информации портала scmp.com, как только женщина поняла, что выбросила кольцо вместе с мусором, сразу же обратилась к отгрузчикам мусора.
Владелец мусоро-перерабатывающего предприятия принял решение приостановить процесс. Восемь рабочих перебрали 13 тонн отходов и таки умудрились найти кольцо всего лишь за два часа.
Китаянка с найденным кольцом
Поиски кольца
Ранее сообщалось, что в Китае компания представила салфетки из фекалий сычуаньских панд и пережеванного ими бамбука.