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    В мире

    В Китае женщина выбросила с мусором кольцо за $16 тыс

    (обновлено: )81
    Сообщается, что поисками дорогого украшения занимались восемь рабочих, которые перебрали 13 тонн мусора за два часа.
    Найденное кольцо
    scmp.com

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Китае женщина случайно выбросила в мусор бриллиантовое кольцо стоимость 16 тысяч долларов.

    По информации портала scmp.com, как только женщина поняла, что выбросила кольцо вместе с мусором, сразу же обратилась к отгрузчикам мусора.

    Владелец мусоро-перерабатывающего предприятия принял решение приостановить процесс. Восемь рабочих перебрали 13 тонн отходов и таки умудрились найти кольцо всего лишь за два часа.

    scmp.com
    Китаянка с найденным кольцом

    scmp.com
    Поиски кольца

    Ранее сообщалось, что в Китае компания представила салфетки из фекалий сычуаньских панд и пережеванного ими бамбука.

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