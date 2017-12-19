Китаянка у себя дома рассовала по коробкам 30 миллионов долларов

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. На северо-востоке Китая полиция задержала членов преступного синдиката Менг, который заработал огромные суммы, создав мошенническую схему.

У главы синдиката женщины по фамилии Чжу дома были изъяты 200 миллионов юаней — более 30 миллионов долларов. Пачки наличных денег были разложены по шкафам и картонным коробкам, которые хранились в доме задержанной.

Пересчитывая огромную сумму, полицейские сломали несколько машинок для счета банкнот.

Сообщается, что Чжу официально являлась безработной. Однако вместе еще с 20 подозреваемыми создала схему по типу пирамиды, целью которой привлечение денег с помощью обмана и мошенничества.

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Преступники выманивали средства, предлагаю поучаствовать в сетевой продажи бытовой химии и косметики. Каждый участник схемы должен был вложить 3900 юаней. Жертвами преступниками стали более 100 тысяч человек из 25 провинций Китая.