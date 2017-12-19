наверх
19.12.201718:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Китаянка у себя дома рассовала по коробкам 30 миллионов долларов

    (обновлено: )760
    В Китае задержаны члены преступного синдиката, которые заработали 200 миллионов юаней. Деньги хранились дома у главы преступной группировки.
    Китаянка хранила в коробках сумму, равную 30 миллионам долларов
    Фото South China Morning Post

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. На северо-востоке Китая полиция задержала членов преступного синдиката Менг, который заработал огромные суммы, создав мошенническую схему.

    Китайский руфер снял на видео собственную гибель. Видео
    Канал si_kurik на Youtube
    В Китае известный руфер снял свою гибель, момент падения с 62-го этажа

    У главы синдиката женщины по фамилии Чжу дома были изъяты 200 миллионов юаней — более 30 миллионов долларов. Пачки наличных денег были разложены по шкафам и картонным коробкам, которые хранились в доме задержанной.

    Пересчитывая огромную сумму, полицейские сломали несколько машинок для счета банкнот.

    Сообщается, что Чжу официально являлась безработной. Однако вместе еще с 20 подозреваемыми создала схему по типу пирамиды, целью которой привлечение денег с помощью обмана и мошенничества.

    Читайте также: Bloomberg: наличные деньги, скажите им гудбай!

    Преступники выманивали средства, предлагаю поучаствовать в сетевой продажи бытовой химии и косметики. Каждый участник схемы должен был вложить 3900 юаней. Жертвами преступниками стали более 100 тысяч человек из 25 провинций Китая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    СБУ пыталась вручить Саакашвили повестку на допрос. Видео
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент