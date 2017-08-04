наверх
04.08.201716:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Новые тарифы. Вывоз мусора во Львове подорожает в два раза

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (361)

    (обновлено: )36
    По данным Львовского горсовета, причина роста тарифов в том, что за последние три года, со времени утверждения действующего тарифа, в стране произошли инфляционные процессы.
    Мусор во Львове. Архивное фото
    strana.ua

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Вывоз мусора во Львове подорожает в 2,2 раза, соответствующее решение по тарифам утвердил исполнительный комитет Львовского горсовета, сообщает пресс-служба горсовета.

    В Киеве сгорел мусоровоз, полный газовых баллонов
    "Киев Оперативный" в facebook
    В Киеве сгорел мусоровоз с газовыми баллонами

    "Предложенный тариф является экономически обоснованным, ведь за эти три года произошел рост цены на топливо — на 147%, смазочные материалы — на 280%, минимальная зарплата выросла на 263%, — говорится в сообщении.

    "Новые тарифы вырастут в 2,2 раза. В меньшей степени они растут для населения, в большей — для юридических лиц. Причина роста в том, что за последние три года, со времени утверждения действующего тарифа, в стране произошли инфляционные процессы", — сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Сергей Бабак.

    Утвержденный тариф начнет действовать с 1 сентября.

    После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, в результате которого погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовой, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. Садовой обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Луцке избили темнокожих студентов
    Рост криминала. Избиение темнокожих студентов в Луцке
    Ночной клуб "Пляжник" после пожара
    Украина: жара наступает