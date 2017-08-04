Новые тарифы. Вывоз мусора во Львове подорожает в два раза

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КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Вывоз мусора во Львове подорожает в 2,2 раза, соответствующее решение по тарифам утвердил исполнительный комитет Львовского горсовета, сообщает пресс-служба горсовета.

"Предложенный тариф является экономически обоснованным, ведь за эти три года произошел рост цены на топливо — на 147%, смазочные материалы — на 280%, минимальная зарплата выросла на 263%, — говорится в сообщении.

"Новые тарифы вырастут в 2,2 раза. В меньшей степени они растут для населения, в большей — для юридических лиц. Причина роста в том, что за последние три года, со времени утверждения действующего тарифа, в стране произошли инфляционные процессы", — сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Сергей Бабак.

Утвержденный тариф начнет действовать с 1 сентября.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, в результате которого погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовой, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. Садовой обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова".