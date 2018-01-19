КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами с водоснабжением. Соответствующее решение приняла в пятницу комиссия горсовета по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет местное издание ІнфоМіст.

По словам мэра города Анатолия Бондаренко, около 5.10 19 января произошла авария на электростанции в селе Сокирное, в результате чего прекратилось водоснабжение в отдельных районах Черкасс.

"Предлагаю квалифицировать ситуацию как чрезвычайная ситуация, связанная с прекращением водоснабжения по причинам отключения их от источника энергопитания", – заявил мэр.

По его словам, в городе с 14.00 создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Издание также пишет, что ликвидация аварии началась с 7.00, однако из-за снежных заносов и поваленных деревьев добраться до места аварии было сложно. Это удалось сделать спустя три часа.

Ранее в соцсетях сообщили, что горожане раскупили всю воду в магазинах и начали растапливать снег. Также людям подвозили техническую воду к домам.