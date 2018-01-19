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    Общество

    В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (115)

    (обновлено: )27011
    В Черкассах с 14.00 создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. По словам мэра города, авария произошла рано утром на электростанции в селе Сокирное, в результате чего прекратилось водоснабжение.
    Черкассы без воды
    Фото со страницы Константина Проценко в facebook

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами с водоснабжением. Соответствующее решение приняла в пятницу комиссия горсовета по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет местное издание ІнфоМіст.

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    По словам мэра города Анатолия Бондаренко, около 5.10 19 января произошла авария на электростанции в селе Сокирное, в результате чего прекратилось водоснабжение в отдельных районах Черкасс.

    "Предлагаю квалифицировать ситуацию как чрезвычайная ситуация, связанная с прекращением водоснабжения по причинам отключения их от источника энергопитания",  – заявил мэр.

    По его словам, в городе с 14.00 создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

    Издание также пишет, что ликвидация аварии началась с 7.00, однако из-за снежных заносов и поваленных деревьев добраться до места аварии было сложно. Это удалось сделать спустя три часа.

    Ранее в соцсетях сообщили, что горожане раскупили всю воду в магазинах и начали растапливать снег. Также людям подвозили техническую воду к домам.

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