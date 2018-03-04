Днепровцев учат правильно выбрасывать мусор. Получается не очень

РИА Новости Украина

С 1 января 2018 года в силу вступила поправка Закона Украины "Об отходах", которая обязывает каждого гражданина сортировать мусор. Журналисты сайта города Днепра "056.ua" решили разобраться, как этот закон соблюдается в городе.

Сортировка мусора — обязанность горожан

Еще в далеком 2012 году в Закон Украины "Про отходы" добавили пункт "і", в котором значится: "запрещается с 1 января 2018 захоронение на полигонах не переработанных (необработанных) бытовых отходов". Указанный пункт составлен в соответствии с двумя Директивами ЕС — 1999/31/EC и 2008/98/EC, регулирующих обращение с мусором в странах Европы. Они указывают, что именно необходимо делать с отходами, классифицируют мусор и описывают стратегию сокращения количества вывезенных на свалки отходов. Данное нововведение поможет перерабатывать и повторно использовать около 55% выброшенных материалов.

Согласно закону, украинцы должны сортировать мусор на четыре категории: бумагу, пластик, стекло, пищевые отходы. Однако, за эти 6 лет власти так и не смогли принять необходимые меры для сортировки мусора в 2018 году. Именно поэтому с 1 января начались усиленные действия по созданию новых КП для вывоза мусора, подготовка строительства завода по переработке отходов, и многое другое. Но начнем с самого главного: Днепряне могут не сортировать мусор самостоятельно. Да, об этом заявил заместитель городского главы Михаил Лысенко на пресс-конференции. По его словам, ни один город нашей страны не готов запустить сортировку мусора. Именно поэтому самим процессом сортировки будут заниматься не жители Днепра, а коммунальные предприятия и организации, что занимаются утилизацией.

"Мы нашли инвестора, который уже в марте установит временную сортировочную линию. На ней мусор будет отбираться вручную. Рабочие будут отделять пластик от стекла, а картон от строительных отходов", — сообщил Лысенко.

Несмотря на то, что власти сообщили о ненадобности сортировки мусора жителям самостоятельно, сами днепряне иного мнения. Так, по результатам опроса, который проходил у нас на сайте с 8 по 22 февраля, 55,2% читателей будут самостоятельно сортировать мусор по видам отходов. Еще 26,1% отметили, что этим должны заниматься на мусороперерабатывающем заводе, а меньшинство (18,7%) ответили, что не будут сортировать мусор самостоятельно.

Проблемы с мусором

Первыми шагами на пути к соблюдению закона стали современные антитеррористические урны, установленные по всему городу.

"Урны изготовлены из оцинкованного металла и окрашены в специальной камере. Мусорные мини-баки имеют отдельные отсеки для окурков — чтобы те не смешивались с остальными мусором и не вызывали возгорание. Каждый контейнер будет иметь свой номер. Также на нем будет указан номер телефона, по которому горожане смогут сообщить в профильную службу о переполнении урны или о других проблемах", — отметили в горсовете Днепра.

Следующим шагом стала закупка новых контейнеров, которых будет 6000 штук (надеемся, что качество их не подведет) и 28 мусоровозов за 145 миллионов гривен. Последние, кстати, по тендеру должны быть изготовлены в 2017-2018 годах. В документации указано, что 3 мусоровоза должны быть грузоподъемностью не менее 15 тонн, еще 2 не менее 4,5 тонн, и остальные 23 не менее 10 тонн.

Для того, чтобы урны не переполнялись, а мусоровозы не стояли на месте, власти решили создать еще одно КП "Экополис", которое будет также заниматься вывозом твердых бытовых отходов.

"За последние 6 месяцев ситуация с вывозом мусора значительно ухудшилась, поэтому нами было принято решении для дополнительного вывоза отходов о подключении различных наших коммунальных предприятий и субподрядчиков. С сентября эти предприятия вывозили мусор, который компания "Днепрокомунтранс" по различным причинам вывезти не в состоянии. Однако, с наступлением зимы, они переключились на уборку снега. Мы планируем, что новое коммунальное предприятие заработает с мая. Предприятие создается для того чтобы на рынке появился конкурентоспособный игрок", — рассказал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко на пресс-конференции.

Создание нового КП вполне обосновано, учитывая то, в каком состоянии находятся мусорные баки на улицах города, после "уборки" компанией "Днепрокомунтранс". По словам Лысенко, вопрос поднятия тарифов на вывоз мусора на данный момент не стоит. Тарифы могут подняться только тогда, когда будет полностью решена проблема своевременного вывоза мусора.

Завод спасет ситуацию?

Итак, самой главной новостью по теме сортировки мусора стало строительство завода. Пока что, правда, городская власть только нашла инвестора, который готов вложить 60 миллионов фунтов стерлингов в строительство. Им стала британская компания Stopford Projects Limited, с которой городской совет подпишет договор уже в феврале этого года. Правда, на протяжении последующих 15 лет завод будет принадлежать этой компании, однако потом перейдет на баланс города.

Планируется, что завод появится в Днепре через 2 года и будет построен на территории полигона "Правобережный". Именно на этом заводе и будут сортировать мусор работники, что разрешает горожанам забыть о сортировке. По словам представителей горсовета, появление предприятия поможет свести к минимуму количество отходов, которые необходимо захоронить. Вторичное сырье инвестор сможет использовать по своему усмотрению в течение времени действия договора. Основная технология, которая будет применяться для переработки отходов, — анаэробное сбраживание (процесс биотермического распада органического вещества бытовых отходов под воздействием микрофлоры без доступа воздуха).

Каждый в ответе за сортировку

На деле сортировка должна начинаться с самих жителей. У каждого дома должны стоять три-четыре разных контейнера: для бумаги, пластика, стекла и органических отходов (и металла, при надобности). В сортировке отходов учитываются все мелочи: если вы выкидываете упаковку из-под кукурузных хлопьев, то коробка идет в одно ведро, а вот полиэтилен, в котором непосредственно хранились хлопья, в другой. Кроме того, если в коробке остались чуть-чуть хлопьев, их нужно определять в третий контейнер для органики. Также к контейнерам может быть прикреплен небольшой бак для использованных батареек. В Украине такие урны можно найти в магазинах, центрах и специальных центрах.

Чтобы сортировать мусор дома, а не стоя перед мусорным баком, можно приобрести специальное ведро, которое позволит сразу же определять отходы в нужный отсек.

Кстати говоря, за несоблюдение нового закона предусмотрены штрафы. Например, захоронение не переработанных бытовых отходов наказывается штрафом в размере от 340 до 1360 гривен, а для должностных лиц и субъектов предпринимательской деятельности — от 850 до 1700 грн. За повторные нарушения в течение одного года сумма штрафов возрастает до 1700 и 3400 грн.

Европейские страны ввели практику сортировки мусора еще в конце прошлого столетия, а Нидерланды еще в 1980 году. На сегодня в этой стране перерабатываются до 80% отходов, остальные 20% сжигаются для получения тепла.

Стоит отметить, что в данный момент город уже сделал довольно большой шаг навстречу чистым улицам, однако еще больший предстоит сделать в будущем. Может быть, если Украина, и Днепр в частности, не остановятся на достигнутом, а жители нашей страны смогут приучить себя к постоянной и ответственной сортировке мусора, через несколько десятков лет мы также сможем назвать себя одной из самых экологически чистых стран.