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    В Кабмине намерены запретить мусоропроводы в многоэтажках

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    По словам заместителя министра Льва Парцхаладзе, пока в домах функционируют мусоропроводы, в Украине не будет ответственного отношения к отходам и система сортировки не заработает.
    Замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе
    Лев Парцхаладзе, facebook

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства отменит норму об обязательном наличии мусоропровода в многоэтажках, говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе.

    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    А воз и ныне там. Сортировка мусора в Украине так и не началась

    Такая работа будет проведена в ходе обновления государственных строительных норм.

    "Сегодня в мусоропроводы выбрасывается все, что угодно, чистка проводится нерегулярно, от этого постоянный ужасный запах и грязь. Сейчас, обновляя ГСН (государственные строительные нормы), мы предлагаем посмотреть и эту устаревшую норму", — уверен замминистра.

    По словам Парцхладзе, в Европе давно отказались от такой нормы, заменив ее на раздельный сбор мусора.

    "Уверен, пока в наших домах функционируют мусоропроводы, в Украине не будет ответственного отношения к отходам и система сортировки не заработает", — уточнил чиновник.

    На официальной странице заместителя министра в Facebook был проведен опрос общественного мнения о целесообразности использования мусоропроводов в домах.

    Свою правоту Парцхладзе аргументирует результатами опроса, которые он проводил на своей странице в Faceboo: согласно ему, 92% опрошенных проголосовали против мусоропроводов и за раздельный сбор мусора, остальные 8% все еще не готовы отказаться от этой устаревшей нормы.

    Ранее сообщалось, что в мусоропроводе дома № 11 по ул. Садовой г. Николаева был обнаружен труп новорожденного младенца.

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