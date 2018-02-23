Прибыльный рецепт итальянской мафии: мусор - это деньги

Александр Логунов — Рим, для РИА Новости Украина

Масштабное расследование итальянского интернет-СМИ о коррупции при распределении подрядов на переработку отходов в южной области Кампания привело к отставке нескольких чиновников и началу следствия. В обстановке приближающихся всеобщих выборов, назначенных на 4 марта, под ударом оказалось сразу несколько политических партий и руководство кампании.

Предвестником разгоревшегося скандала стало появившееся 15 февраля сообщение неаполитанской прокуратуры об обысках в региональном агентстве по охране окружающей среды (Sma) и в офисе члена областного совета Лучано Пассарьелло. Кандидат в депутаты национального парламента от правой партии "Братья Италии" стал подозреваемым по делу о предоставлении незаконных подрядов на транспортировку и переработку мусора, пишут РИА Новости.

Публикации о начале расследования, помимо того, что затронули одну из наиболее острых проблем для юга Италии – утилизацию отходов, также рассказали, что фигурантами дела стали журналисты онлайн-издания Fanpage, которым инкриминировалось потворствование коррупции.

В продолжавшемся полгода расследовании приняли участие руководитель сайта Франческо Пиччинини, корреспондент и автор репортажей Саша Бьяццо и бывший мафиози Нунцио Перелла, который стал основным персонажем всех разоблачительных видеороликов.

Журналисты сразу же назвали обвинения абсурдным, заявив, что стали подследственными после того, как рисковали жизнями ради вскрытия коррупционных схем. Впрочем, их методы формально противоречат итальянскому законодательству, по которому использование агентов-провокаторов считается подстрекательством к преступлению.

Перелла — бывший босс неаполитанской преступной группировка каморра, который провел более 20 лет под арестом по обвинению все в том же незаконном траффике отходов. Встав после освобождения на праведный путь, он для журналистского расследования, получившего название "Кровавые деньги" решил выдать себя за предпринимателя, заинтересованного в получении подрядов на переработку мусора от властей Кампании.

Первый из видеосюжетов был опубликован на следующий день после сообщения прокуратуры и за неделю набрал 340 тысяч просмотров. Запись была сделана в начале января в Неаполе с небольшим фрагментом, сделанном в Риме.

При помощи скрытой камеры Перелла снимает встречи c управляющим агентства по отходам Лоренцо Ди Доменико и с представителями Пассарьелло, которые предлагают ему серию многомесячных продляемых контрактов на срок до октября. Каждый месяц переработка 6 тысяч тонн мусора приносили бы предпринимателю один миллион евро, однако политики и чиновники ставят условие, по которому 170 тысяч евро прибыли должны были перейти к ним в карман.

Вскоре после появления ролика в сети Ди Доменико ушел в отставку. По информации ряда СМИ, в том числе газеты IlSole24 Ore, он также является фигурантом уголовного расследования. Подследственный Пассарьелло же продолжает избирательную кампанию "с высоко поднятой головой", заявив, что фигурантом расследования стал, "потому что другие люди назвали его имя".

Во второй, наиболее громкой серии расследования его авторы рассказывают, как телефон Переллы начал разрываться от звонков с предложениями подзаработать на мусоре. Через посредников ему удалось встретиться с сыном действующего президента Кампании, асессором (министром городского правительства) Салерно по бюджету Роберто Де Лукой.

С ним лжепредприниматель обсудил получение подряда на переработку так называемых "экотюков" — огромных блоков спрессованного мусора свыше тонны весом каждый, которые уже десять лет с начала "мусорного кризиса" занимают колоссальные площади по всей Кампании. По состоянию на октябрь 2017 года, как писала газета la Repubblica, в южной области оставалось 5,6 миллиона тонн мусора, собранных в многоэтажные сооружения размером со стадион.

На короткой встрече, на которой помимо Переллы и Де Луки присутствовал товарищ последнего Франческо Коллетта, "бизнесмен" предложил им взять на себя 2-3 тысячи тонн мусора или 100 рейсов грузовиков в сутки. На следующий день он получил от Коллетты условия, на которых представители политики, и в том числе Де Лука, готовы вести с ним дела – их доля должна была составить до 15% дохода.

На волне поднявшегося скандала после опубликованного видео Де Лука-младший объявил о своей отставке. В его доме и офисе прошли обыски. Сам он через своих адвокатов обвинил авторов ролика в "искусном монтаже, который показал публике искаженную версию изначальных событий". Его отец, глава региона Винченцо Де Лука, охарактеризовал всю историю как "направленную против них агрессивную медиакампанию". Что касается шквала критики со стороны политических конкурентов, представитель Демократической партии сказал, что "они чувствуют себя партизанами нового Сопротивления".

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Третий эпизод многосерийного расследования стоил должности руководителю агентства по охране окружающей среды SMA Бьяджио Яколаре. И на этот раз не обошлось без посредников: Марио Оливьеро, бывший глава коммунального совета города Эрколано, вызвался помочь с получением подряда без проведения торгов за 50 тысяч евро.

Расценки этой группы мошенников, по традиции встретившихся с Переллой в обычно кафе, оказались выше предыдущих: при цене в 210 евро за утилизацию тонны мусора "распиленными", по российской терминологии, оказались бы 135 евро. То есть контракт на шесть тонн мусора в месяц обошелся бы итальянским налогоплательщикам в лишних 10 миллионов.

Окончательно оформленными договоренности оказались бы по получении чемоданчика с 50 тысячами евро. Его Оливьеро передали солнечным январским днем на одной из улиц Неаполя. Внутри кейса, впрочем, находились не деньги, а бумага из мусорной корзины.

В обстановке предвыборной борьбы коррупционный скандал сыграл роль петарды, брошенной костер: руководство Кампании уже несколько дней отбивается от призывов уйти в отставку. Противники из местной правоцентристской оппозиции уверены, что оно открыто действует в интересах мафиозных структур, мотивируя это тем, что Де Лука-младший вступил в переговоры с бывшим боссом.

На фоне намерений ряда политиков провести в Неаполе акцию протеста против коррупции в региональных верхах, точнее остальных, пожалуй, выглядит заявление лидера крупнейшего оппозиционного "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо: "Кажется, будто смотришь "Гоморру". Популярный сериал идет на итальянском телевидении с 2014 года и рассказывает о преступном пути членов одного из кланов могущественной мафиозной организации каморра, основной сферой интересов которой, кстати, и являются транспортировка и переработка отходов.

В распоряжение правоохранителей попало 900 часов видеосъемки. К выходу в эфир планируется еще 4 серии расследования.