Что последует за повышением тарифов на вывоз мусора?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Тариф на вывоз мусора хотят увеличить в два раза. Сейчас на одну семью стоимость этой услуги составляет 31 гривну. Если новшество утвердят, то она увеличится до 65 гривен.

В Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности и энергосбережения считают, что это "европейский" уровень. В то же время там добавили, что плата за вывоз мусора попадает под субсидию.

Эту инициативу власти в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал кандидат юридических наук, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Це підвищення тарифу, про який йдеться, це суто питання столичного ціноутворення? Бо в інших містах, відрізняється тариф на вивезення сміття?

— У цілому, якщо говорити про поводження з побутовими відходами, то його варто розділити на дві таких частини: по-перше, на вивезення та поводження з відходами, та на їх захоронення. Говорячи про захоронення, то якраз останнім часом йде мова про підвищення вартості саме на захоронення. Тому що, виходячи з аналізу змісту повідомлень голови Держагентства з питань енергоефективності, то це повинно дати якраз основу для того, щоб інвестори зрозуміли, що їм буде вигідно будувати саме сміттєпереробні заводи, для того щоб можливо було вкладати сюди певні інвестиції, гроші. Власне, про вивезення та поводження з відходами, то дійсно в Києві ці тарифи затверджені на рівні КМДА, і вони є першою ланкою в цій частині, а захоронення — є другою ланкою. Говорячи про підвищення, це зокрема причиною є того, що збільшується питома вага витрат конкретного домогосподарства на оплату ЖКП. А дана послуга є якраз комунальною, тому тратити доведеться більше.

Оця 31 гривня на сьогоднішній день, яка включає і вивезення, і поводження, і захоронення, ми їх зараз не бачимо в платіжках окремим рядком, бо вони включені в утримання будинків? УНИАН Банкротство ЖКХ неизбежно

— Звичайно, поки що вони включені, найближчим часом вони звідти виведуться, буде окрема послуга. І враховуючи те, що це буде окрема послуга і окремий рядок в платіжці з окремою назвою, то воно викликає такий жвавий інтерес у всіх, в першу чергу у тих, хто говорить про залучення інвестицій, для того щоб в принципі цю політику вести належним чином, але для конкретного споживача це призведе просто до збільшення його витрат. Безумовно, на цю послугу розповсюджується субсидія, і частина цих витрат буде перекладена на державу, але в цілому не можна говорити про те, що суттєво збільшаться ці витрати, але вони збільшаться. Знову ж таки, і для держави в тому числі у вигляді субсидійного дотування.

Допоможе ось таке збільшення тарифу для населення простимулювати інвесторів, на вашу думку? Цікаво їм буде за такі гроші щось робити?

— Не готовий зараз говорити про абсолютні цифри. Але, так чи інакше, я переконаний, що для того чи іншого інвестора перш за все повинні бути зрозумілі правила гри, розуміння того, що існує відповідна нормативно-правова база, яка дозволяє заводи сміттєпереробні будувати. Безумовно, позитивно на цьому поприщі останнім часом відпрацював закон про відходи, який,власне, і говорить про те, що захоронення на полігонах без попереднього сортування заборонено, але все ж таки цінова політика для інвестора також — не останній звук.

Які зміни на нас чекають? Роздільні контейнери, роздільні машини для вивезення різних видів побутових відходів?

— Місто Київ в цьому плані передовик. Тому що вже протягом останнього більш ніж десятиліття в Києві роздільний збір сміття впроваджений і функціонує. Звичайно, що не на такому вже стовідсотковому рівні, але з кожним днем, кожним роком, цей об'єм сміття, який сортується, здійснюється первинне сортування на рівні сміттєвого майданчика в конкретному дворі багатоквартирного будинку, то воно вже відбувається. З кожним роком кількість машин, які перевозять спеціальні контейнери, кількість тих майданчиків, вона буде збільшуватися.

А самі українці готові сортувати в глобальному масштабі сміття?

— Поки що йде мова про культуру поводження з відходами. Якщо будуть якісь механізми, крім розмов про культуру поводження з відходами для конкретного споживача, чи того, який купує цю послугу, то безумовно, люди якимось чином будуть зацікавлені у сортуванні. Я поки що таких механізмів не бачив, і крім того, що людина, яка сортує, вона робить для себе відповідні висновки, дітей навчає, що таким чином вона зберігає навколишнє природне середовище, інших механізмів я не бачу. Але все-таки це нормальна європейська практика, ми повинні розуміти, що ми не повинні жити на смітнику, і ми повинні робити свій вклад в питання збереження навколишнього природного середовища. У даному випадку і на даний час — це поки що економічної вигоди для конкретного споживача не несе, крім любові до природи.

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У законі передбачені штрафи за порушення правил сортування сміття. Як це буде працювати?

— Ця норма мертва. Ви праві в тому, що необхідні якісь суб'єкти, які будуть хапати за руку і притягати до відповідальності за неналежне сортування. Але я вам хочу сказати, що на даний час навіть в питанні забезпечення благоустрою міста Києва та інших населених пунктів у нас не вистачає інспекторів з благоустрою, для того щоб домогтися щоб у нас на вулицях не було сміття. Хто це буде робити, поки що я не бачу.

Коли чекати це розділення платіжки?

— Я думаю, протягом 2018 року. Зокрема, з набуттям чинності в повному об'ємі закону про ЖКП в новій редакції. Тому що саме цей закон це і передбачає в тому числі.

Напомним, ранее эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус заявляет, что какой бы вариант индивидуального отопления ни выбрали украинцы, они зависимы от будущей цены на газ и электроэнергию в стране.