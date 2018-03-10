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    Городской совет Днепра

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Днепр. Городской совет
    В Днепре переименовали проспект в честь героя Небесной сотни
    15:47 15.12.2017
    378Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    По результатам общественных слушаний Днепра, 150 из 175 человек отдали свой голос за то, чтобы бывший проспект Калинина носил имя Сергея Нигояна.
    Декоммунизация в Днепре
    Из Днепра: самоидентичность, 23 февраля по-новому и Новый год в марте
    13:56 23.11.2017
    872Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Днепрянам расскажут, что они - потомки запорожских казаков, а не просто жители города сталеваров и ракетчиков. Из бюджета на это выделят 66 миллионов гривен.
    Заседание городского совета Днепра
    Из Днепра: мусорный детектив депутатов и чиновников
    14:38 08.10.2017
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    На последней сессии горсовета депутаты, сами того не зная, проголосовали за создание нового КП, которое с большой долей вероятности будет зарабатывать на вывозе мусора. Хотя, в принципе, может заняться и научной деятельностью.
    Мэр Днепра Борис Филатов в больнице
    Мэр Днепра "на скорой" госпитализирован в больницу
    03:48 16.01.2017
    752Медреформа или медицинский геноцид?
    По словам мэра Днепра Бориса Филатова, с ним произошел обычный аллергический приступ. После пребывания в приемном покое скорой помощи на следующей сессии Филатов пообещал принять муниципальную программу охраны лечебных учреждений.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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