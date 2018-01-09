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    Фотоленты

    Столица Италии утонула в мусоре, который не убирался с праздников

    (обновлено: )188
    Мусорный коллапс в Риме
    Мусорный коллапс в Риме
    Мусорный коллапс в Риме
    Мусорный коллапс в Риме
    Мусорный коллапс в Риме
    Мусорный коллапс в Риме
    Мусорный коллапс в Риме
    Мусорный коллапс в Риме
    Мусорный коллапс в Риме
    Мусорный коллапс в Риме
    Мусорный коллапс в Риме
    REUTERS Max Rossi
    Мусорный коллапс в Риме
    REUTERS Max Rossi
    Мусорный коллапс в Риме
    REUTERS Max Rossi
    Мусорный коллапс в Риме
    REUTERS Max Rossi
    Мусорный коллапс в Риме
    REUTERS Max Rossi
    Мусорный коллапс в Риме
    REUTERS Max Rossi
    Мусорный коллапс в Риме
    REUTERS Max Rossi
    Мусорный коллапс в Риме
    REUTERS Max Rossi
    Мусорный коллапс в Риме
    REUTERS Max Rossi
    Мусорный коллапс в Риме
    REUTERS Max Rossi

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    Курганы неубранного мусора накапливались в Риме со дня католического Рождества. Некоторые жители поджигали кучи в знак протеста против муниципальной администрации, которая не выполнила свое обещание по борьбе с отходами в городе.

    Смотрите также: Погуляли… Появились фото мусора после новогодней ночи в центре Киева

    Кадры переполненных баков и мешков распространяются в социальных сетях. Компании, занимающиеся вывозом мусора, не справляются особенно в связи с продолжительными ливнями, обрушившимися на столицу Италии.

    По словам общественников, ситуация с мусором в Риме становится традиционной в праздники и в непогоду.

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