Столица Италии утонула в мусоре, который не убирался с праздников

Курганы неубранного мусора накапливались в Риме со дня католического Рождества. Некоторые жители поджигали кучи в знак протеста против муниципальной администрации, которая не выполнила свое обещание по борьбе с отходами в городе.

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Кадры переполненных баков и мешков распространяются в социальных сетях. Компании, занимающиеся вывозом мусора, не справляются особенно в связи с продолжительными ливнями, обрушившимися на столицу Италии.

По словам общественников, ситуация с мусором в Риме становится традиционной в праздники и в непогоду.