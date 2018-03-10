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    PepsiCo, Inc.

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Лобстеры. Архивное фото
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    11:30 01.12.2017
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    Находка еще раз напомнила о мусоре, скапливающемся в мировых водах. По данным экологов ООН, в океан каждый год только пластиковых отходов сбрасывается порядка 13 миллионов тонн.
    Работа завода Coca-Cola
    В Украине возбуждено дело против Coca-Cola и Pepsi
    10:51 21.01.2016
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    Прокуратура АР Крым начала уголовное производство из-за размещения на их сайтах карт, на которых полуостров обозначен как территория России.
    Госдума РФ
    В Госдуме предлагают запретить ввоз в Россию Coca-Cola и Pepsi
    04:47 26.06.2015
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    Как заявил депутат Госдумы РФ Игорь Зотов, в качестве поддержки действий президента РФ и правительства в отношении контрсанкций, предлагается ввести ограничение на продукцию компаний The Coca-Cola Company и PepsiCo.
    Nestle выпускает продукцию под торговой маркой Nesquik
    Власти Британии спонсируют производство вредных продуктов Nestle - СМИ
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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