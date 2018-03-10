Повышенный уровень свинца был найден во время плановой проверки лапши быстрого приготовления. Если вина будет доказана, компанию ждет штраф, а должностное лицо может сесть в тюрьму. Судебное заседание начинается 1 июля.
Компания Nestle получила свыше 487 тысяч фунтов на изобретение энергосберегающего оборудования для производства шоколада, а гиганту PepsiCo было перечислено 356 тысяч фунтов на разработку нового способа приготовления картофельных и овощных чипсов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".