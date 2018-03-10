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    Nestle S.A.

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Митинг Нестле - спонсор русификации Украины
    Митинг "Nestlé" - спонсор русификации Украины" 
    12:52 19.08.2015
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    В Киеве активисты общественной организации "Видсич" пикетировали офис компании "Nestlé", которая, по мнению организаторов акции протеста, пропагандирует русификацию украинского населения.
    Флаг Индии
    Власти Индии подали в суд на компанию Nestle из-за свинца в лапше
    17:41 12.08.2015
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    Как отмечается, в общей сложности власти Индии требуют от компании выплаты около 6,4 миллиарда рупий (почти 100 миллионов долларов) в качестве штрафа.
    Флаг Индии. Архивное фото
    Nestle обвинили в продаже товаров с повышенным содержанием свинца
    21:46 31.05.2015
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    Повышенный уровень свинца был найден во время плановой проверки лапши быстрого приготовления. Если вина будет доказана, компанию ждет штраф, а должностное лицо может сесть в тюрьму. Судебное заседание начинается 1 июля.
    Nestle выпускает продукцию под торговой маркой Nesquik
    Власти Британии спонсируют производство вредных продуктов Nestle - СМИ
    17:41 14.03.2015
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    Компания Nestle получила свыше 487 тысяч фунтов на изобретение энергосберегающего оборудования для производства шоколада, а гиганту PepsiCo было перечислено 356 тысяч фунтов на разработку нового способа приготовления картофельных и овощных чипсов.
    Выпуск шоколадных конфет
    Производители шоколада будут совместно бороться с Эболой
    23:07 14.10.2014
    75Вирус Эбола шагает по планете
    Плантации компаний Nestle, Mars и Hershey расположены в республике Кот-д'Ивуар, граничащей на западе с Либерией и Гвинеей, где действует лихорадка Эбола.
    Nestle выпускает продукцию под торговой маркой Nesquik
    Nestle не планирует уходить с рынка Украины
    12:30 16.04.2014
    62Экономика Украины
    Швейцарская компания Nestle не планирует уходить с рынка Украины, несмотря на политический кризис в стране, сообщил глава Nestle в регионе Россия-Евразия Маурицио Патарнелло.
    Конину нашли в продукции швейцарской компании Nestle в Европе - СМИ
    07:33 19.02.2013
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    Скандал вокруг пищевых ингредиентов в ЕС разгорелся в начале года после того, как конина была обнаружена в бургерах испанской марки AhorraMas и ирландской Silvercrest Foods.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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