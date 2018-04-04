Утилизация мусора в Киеве: проблемы есть, когда их нет

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Чтобы угроза мусорного коллапса не висела над Украиной, стране нужна комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами. Об этом в своем блоге на "Украинской правде" написал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, если в ближайшее время народные депутаты не примут соответствующий пакет законов, десятки городов рискуют "утонуть" в мусоре. И Киев — не исключение, подчеркнул Кличко.

Он напомнил о проблемной ситуации с утилизацией отходов во Львове, возникшей в результате трагедии на свалке почти 2 года назад. Городской голова Киева отметил, что киевский полигон №5 в Подгорцах, который был построен ещё в 1986 году, уже практически исчерпал свой ресурс.

Насколько серьезно стоит проблема с утилизацией мусора в Киеве, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала советник заместителя главы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

(текст публикуется на языке оригинала)

В якому стані зараз полігон в Підгірцях?

— Дійсно, до недавнього часу полігон в Підгірцях був в достатньо критичному стані, іноді неконтрольованому. За два роки все ж таки вдалося його принаймні привести в контрольований стан. Тобто там були встановлені ваги, щоб контролювати об'єм сміття, яке туди завозиться, там відновили обладнання, що переробляє фільтрати. Ось нещодавно ми навіть запускали додаткову установку, яка збільшує кількість фільтрату, який переробляється щодоби. Фільтрат — це така токсична речовина, яка утворюється в результаті того, що в сміття потрапляє волога, тому що полігон — під відкритим небом, тому туди весь час потрапляють опади. На полігоні були проведені протипожежні навчання, в тому числі як реакція на ті події, що сталися в Грибовичах, і це були, в принципі, планові роботи. Тобто там постійно в посушливу пору року чергує протипожежна машина, тому що різне може статися. Але найголовніше те, що почалися роботи з реконструкції полігону. Що я маю на увазі? Почалося укріплення дамб і роботи з розробки більш пологих схилів, які мінімізують падіння цих схилів. А також почалися роботи з перекриття карти полігону.

Ликвидация полигона №5 / Facebook Мусорный полигон в Подгорцах

Ті роботи, які йдуть, це підготовка до закриття полігону?

— Це першочергові аварійні роботи. Тобто це було приведення полігону у контрольований безпечний стан. Ви самі сказали, що він працює з 86-го року, дійсно, ресурс вичерпаний, тоді були не такі технології, ми мусимо все ж таки орієнтуватися на передові технології, і в Європі прийнята директива про поступову відмову від використання полігонів, тобто зараз основний акцент все ж таки робиться на будівництві сміттєпереробних потужностей.

Чи є розуміння або прогнози, коли цей полігон має бути закритий?

— Якби це робилося в Україні один, два чи три рази, мені або комусь з представників київської влади було б дуже легко відповісти на це питання. За нашими прогнозами, ми орієнтуємося на рік-два. Але знову ж таки, полігон такого масштабу в Україні закривається вперше. Тому в процесі того, як ми готувалися до закриття полігону, є дуже багато речей супутніх, вони виникали вже в процесі. Тобто виявилося, що необхідно укладати договір оренди землі, виявилося, що є комунікації додаткові в полігоні. Тобто ми орієнтуємося на найближчий термін, ми вже прийняли, розробили проект рекультивації полігону.

УНИАН Въезд на территорию полигона №5 в Подгорцах

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Терміни приблизні: рік-два?

— Закривати полігон можна лише тоді, коли буде альтернатива. Не можна просто взяти і закрити полігон, куди звозять сміття Київ та інші містечка Київщини.

Альтернатива — це новий полігон?

— Місто орієнтується на будівництво сміттєпереробного заводу. На сьогодні вже розроблена проектна документація на оголошення конкурсу. Ми оголосимо конкурс на переможця, виконавця послуг з переробки. Тобто це — майбутній інвестор, який буде вкладати кошти в переробний завод.

Віталій Кличко в своєму блозі пише, що без законодавчих змін інвестор не прийде до країни і не буде вкладати кошти в будівництво цього заводу.

— Це 100%. І що має на увазі Віталій Володимирович? Міська влада зі свого боку, тобто те, що вона може робити на своєму рівні, ми вже це робимо. Але паралельно необхідні законодавчі зміни. Тому що просто муніципалітет не може без єдиної системи підходів, без відповідних законодавчих змін втілити в життя максимально ефективно ті заходи, про які ми говоримо. Тому що йде мова про гарантії інвестору. Про можливість повернення ним вкладених коштів. Відповідно, для цього необхідні законодавчі зміни.

Якщо завтра депутати приймають ці законодавчі зміни, то скільки часу потрібно буде міській владі, аби узгодити всі питання, пов'язані з технічною документацією, на будівництво цього сміттєпереробного заводу. І якщо інвестор все ж таки заходить, скільки часу необхідно на саме будівництво?

— Знову ж таки, Ви вимагаєте якихось чітких термінів, але мова йде про залучення інвесторів. Тобто це залежить від того, який інвестор прийде, яка у нього буде пропозиція, чи буде вона прийнятна для міста Києва, якої потужності буде завод. Від цього всього залежить час і взагалі можливості будівництва. Ми можемо збудувати один великий потужний завод, якого вистачить за потужністю на все сміття. На сьогодні в Києві утворюється 1,2 мільйона тонн сміття в рік. Можемо побудувати три заводи по 300 чи 400 тисяч тонн на рік. Можемо побудувати один. Все це від того, як ми домовимося з інвестором, які у нього будуть пропозиції, яка в нього буде, наприклад, технологія переробки? Тому що ми орієнтуємося зараз на механіко-біологічну переробку, коли сміття сортується мінімум на чотири фракції, і кожна фракція має відповідну свою переробку — безпечну і ефективну, з максимально її раціональним використанням.

Ликвидация полигона №5 / Facebook Мусорный полигон в Подгорцах

Тобто треба буде запроваджувати систему роздільного збору сміття, тощо?

— Це буде паралельно, тому що Ви зараз скоріше за все говорите про систему роздільного збору на побутовому рівні. Це має бути велика інформаційна кампанія, це робота з людьми, це встановлення контейнерів, розроблення маршрутів саме на перевезення роздільного збору сміття на побутовому рівні. Є ще можливість створювати станції сортування — коли вже привезене роздільне сміття централізовано сортується на станції сортування. Тобто на сьогодні можливостей для переробки та сортування — їх безліч. Наше головне завдання — от ми зорієнтувалися на визначення механіко-біологічної станції переробки, тобто це будуть переробні комплекси з можливістю встановлення вже на місці станції сортування.

Чи є зараз бажаючі вкладати в цю галузь?

— Є. Ми провели переговори з дуже багатьма інвесторами з різних країн. І Польща, і Прибалтика, навіть були в Японії, ми були в Німеччині, вивчали сміттєпереробні заводи Туреччини і т.д. Але знову ж таки, дуже багато інвесторів прагнуть конкретики і дуже багато інвесторів прагнуть стабільності в питанні повернення інвестицій. От про що йде мова, коли ми говоримо про законодавство.

1,2 мільйона тонн на рік. Ви кажете, можна побудувати чотири заводи по 300 тисяч тонн або три заводи по 400 тисяч. Як в цьому випадку бути з заводом "Енергія"?

— 23% сміття в Києві дійсно спалюється на заводі "Енергія". Питання до заводу "Енергія" — трошки інше. Це єдиний в Україні діючий сміттєспалювальний завод "Енергія". Але питання в тому, що обладнання, яке досі частково працює і встановлювалося на заводі "Енергія" теж не вчора і не позавчора, воно дійсно не відповідає тим європейським стандартам, які на сьогодні існують в Європі. Тобто українське законодавство трошечки лояльніше, ніж європейське. Наша задача — привести рівень викидів на заводі "Енергія" до рівня Європи. Тому ми за останні два-три роки провели роботи з модернізації електрофільтрів, а також плануємо встановити систему хімічної очистки газів, які утворюються на заводі "Енергія" внаслідок спалення.

К слову, по мнению эксперта по вопросам ЖКХ Олега Голубенко, вывоз и переработка бытовых отходов — это клондайк для злоупотреблений, поэтому кардинальных изменений здесь ждать не стоит. В эфире «ГС» он заявил, что до 7% территории Украины погребено под мусорными свалками.