Коллапс в Днепре: "Невыносимый" мусор вывозит даже ритуальная служба

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Мусорный коллапс в Днепре

После того как Днепр пережил сильные мартовские снегопады, в городе появились новые сугробы – из мусора, которые никто не вывозит уже неделю.

nashemisto.dp.ua Мусор в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов в ответ на жалобы жителей со всех районов и поселков заявил, что в ситуации виновна "частная монополия компании, конечным собственником которой является один из влиятельных чиновников облсовета".

"Уже несколько месяцев эта компания шантажирует городской совет, требуя многократно повысить тариф на вывоз мусора. Фактически, эта публика хочет залезть в карман каждому из вас", — заявил Филатов со своей страницы в Facebook.

По его словам, монополисты решили "использовать методы итальянской мафии": объявить тихую забастовку, как, например в Неаполе или на Сицилии, когда мусор намеренно не вывозится.

Как ранее писало РИА Новости Украина, в Днепре сегодня действует территориальный принцип вывоза мусора, утвержденный когда-то горсоветом. Один район — один перевозчик, и он отвечает полностью за санитарное состояние района. Принцип на практике в последние годы не работает, поскольку мусороперевозчик один не на район, а на весь город — "Днепркоммунтранс".

При этом, нарекания на работу монополиста — "Днепркоммунтранса" — имелись всегда, но в мэрии на них обратили внимание только в прошлом году. Пришли к выводу, что фирма не справляется в одиночку со всем городским мусором. И решили закупить мусоровозы за бюджетные деньги и отдать их КП УРЭА — 150 млн гривен на приобретение 30 современных импортных мусоровозов и 6 тыс контейнеров.

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Журналисты отмечали, что таким образом мэрия взяла курс на то, чтобы вытеснить из городской коммуналки частные фирмы и заменить их на КП по вывозу мусора.

Теперь же, как заявил мэр, "Днепркоммунтранс" объявил жителям Днепра и ему войну.

"Ну что же вызов принят. Мне не привыкать воевать", – уточнил Филатов, пообещав навести порядок "за неделю, быть может дней за десять".

dengi.informator.ua Мусор в Днепре

В "Днепркоммунтрансе" в ответ на обвинения Филатова в бездействии заявили, что из-за недавнего снегопада внутриквартальные дороги в городе стали непроездными.

"Предприятие работает сейчас в усиленном режиме, – сообщил директор компании-перевозчика Валерий Лубинский. – Машины, вывозящие мусор, габаритные, и не во всех дворах могут проехать".

Заместитель Филатова Михаил Лысенко при этом отметил, что причина проблемы с вывозом бытовых отходов в городе – совсем не в деньгах и сугробах.

"У них ("Днепркоммунтранса" – ред.) в августе проблемы были связаны с тем, что много арбузных корок. Осенью у них были проблемы с тем, что дожди, падают листья, сегодня у них проблемы со снегом. Но почему-то на "скорой помощи" и весь транспорт проезжает, а мусоровозы заехать не могут", — сказал Лысенко в эфире радио "Голос Столицы".

Причем, по его словам, возникшая ситуация никоим образом не связана с переделом мусорного бизнеса, а все дело с "проблемами у подрядчика".

При этом на данный момент мэрия Днепра уже подключила к вывозу мусора все коммунальные предприятия – от водоканала и зеленстроя до ритуальной службы.

Проблемы в Черкассах

Схожая ситуация в январе этого года наблюдалась в Черкассах. Так, в некоторых районах города мусор не вывозился более недели, в связи с чем горы мусора образовались рядом с жилыми домами. Наибольший мусорный коллапс наблюдался в Юго-Западном районе, микрорайонах Лесной и Мытница.

Жители возмущались и публиковали в соцсетях фотографии мусора, количество которого во дворах росло с геометрической прогрессией. Причиной мусорного апокалипсиса стала нехватка машин, которые вывозят отходы. В связи с зимней непогодой из семи машин из строя вышли четыре, которые попросту не успевали очистить город от мусора. В КП "Черкасская служба чистоты" также жаловались, что в результате снегопада снежные завалы перекрыли доступ к мусорным контейнерам.

vikka.ua Мусор в Черкассах

Дошло до того, что люди пригрозили принести мусор в кабинет городского головы Анатолия Бондаренко.

Также, как писали СМИ, на грани мусорного коллапса оказался Дрогобыч, где жители уже почти месяц блокируют работу городской свалки. Кроме того, не стало меньше проблем в Николаеве, где политические партии также зарабатывают себе баллы на хозяйственном вопросе.

Львов и большая политика

В конце мая 2016 года на Грибочевской свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате которого погибли три человека. Свалку пришлось закрыть, а Львов столкнулся с проблемой, куда вывозить мусор. Мэр города Андрей Садовый заявлял, что проблемы с вывозом мусора стали последствием искусственно созданных обстоятельств, а сам Львов буквально утопал в горах невывезенного мусора. Мусор начали вывозить в другие регионы, однако, вскоре они перестали его принимать.

Сама же "мусорная проблема" превратилась в повод для политических спекуляций, а также повлекла противостояние между Садовым и центральной властью. В частности, премьер Владимир Гройсман не раз критиковал Садового, а также упрекал в том, что тот за 11 лет управления городом не удосужился даже построить мусороперерабатывающий завод.

Украинское фото Львов утопает в мусоре

В свою очередь Садовый утверждал, что не может решить проблему с мусором только потому, что преграды ставят государственные структуры. Через год после трагедии на Грибочевской свалке Садовый попросил президента и премьер-министра объявить в городе чрезвычайное положение.

Отметим, что "мусорная блокада" Львова привлекла внимание к всеукраинской проблеме бытовых отходов, но которая по сути не решена и по сей день.

По данным материалов открытых источников интернет