В Киеве на мусорке найдено тело младенца

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в среду в мусорном контейнере на Лесном массиве работники коммунальной службы обнаружили тело мертвого младенца.

Вызванная на место происшествия полиция уже установила личность женщины, которая выбросила младенца в контейнер.

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"Эксперты правоохранителей, осмотревшие находку на месте, считают, что это, скорее всего, 3−4-месячный плод. Уже установлена женщина, пояснившая, что у нее внезапно случился выкидыш. Шокированная произошедшим, она выбросила плод в мусор. Так ли это или же выкидыш был специально спровоцирован, установит экспертиза", — передают "Факты".

Ранее в Черняховском районе Житомирской области правоохранители выясняют причину гибели младенца, тело которого было найдено местным жителем во время чистки колодца.