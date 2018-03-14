наверх
14.03.201814:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    В мире

    Немец нашел в мусорном баке 8 миллионов евро... фальшивых

    (обновлено: )134
    Мужчина нашел деньги в контейнере для органических отходов, они были аккуратно запакованы и уложены в кейс. Мужчина решил отнести находку в полицейский участок, где при ближайшем рассмотрении выяснилось, что купюры поддельные.
    Немец нашел в мусорном баке 8 миллионов евро
    presseportal.de

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Во Франкфурте-на-Майне работник пекарни нашел в мусорном баке 8 миллионов евро и отнес их в полицию, сообщается в пресс-релизе полиции.

    Таблетки. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фальшивые лекарства захватили аптеки: как уберечь себя

    Однако в полиции выяснилось, что деньги фальшивые.

    По данным правоохранителей, 56-летний мужчина нашел деньги в контейнере для органических отходов, они были аккуратно запакованы и уложены в кейс. Мужчина решил отнести находку в полицейский участок, где при ближайшем рассмотрении выяснилось, что купюры поддельные.

    "Он продемонстрировал образцовое поведение, тем более, что он не мог в тот момент догадаться, что именно он принес", — заявили правоохранители, выразив мужчине благодарность.

    Фальшивые деньги отправились в камеру хранения вещественных доказательств.

    Напомним, киевские таксисты жалуются, что в столице появилось множество поддельных купюр номиналом 200 и 500 гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
    Дело - труба! В Украине кризис с газом