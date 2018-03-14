Немец нашел в мусорном баке 8 миллионов евро... фальшивых

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Во Франкфурте-на-Майне работник пекарни нашел в мусорном баке 8 миллионов евро и отнес их в полицию, сообщается в пресс-релизе полиции.

Однако в полиции выяснилось, что деньги фальшивые.

По данным правоохранителей, 56-летний мужчина нашел деньги в контейнере для органических отходов, они были аккуратно запакованы и уложены в кейс. Мужчина решил отнести находку в полицейский участок, где при ближайшем рассмотрении выяснилось, что купюры поддельные.

"Он продемонстрировал образцовое поведение, тем более, что он не мог в тот момент догадаться, что именно он принес", — заявили правоохранители, выразив мужчине благодарность.

Фальшивые деньги отправились в камеру хранения вещественных доказательств.

Напомним, киевские таксисты жалуются, что в столице появилось множество поддельных купюр номиналом 200 и 500 гривен.