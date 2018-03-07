"Радикал" Мосийчук напомнил Парасюку, что он и сам - "мусор"

1 / 2 Украинское фото УНИАН

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Радикальной партии" Игорь Мостичук призвал внефракционного коллегу по парламенту Владимира Парасюка извиниться перед вдовами погибших в Донбассе правоохранителей.

Так скандальный "радикал" отреагировал на митинг активистов в Киеве возле бывшей базы спецподразделения МВД "Беркут", в ходе которого базу забросали яйцами и куриными голова, а также сожгли флаг ныне расформированного спецподразделения. Акция стала ответом на действия полиции во время "зачистки" палаточного городка под Верховной Радой в субботу, 3 марта.

"Сегодня народный депутат Владимир Парасюк и Алексей Гриценко (сын того, что Анатолий Гриценко и типа глава "Автомайдана") провели автопробег к бывшей базе "Беркута", где находится база спецполка "Киев" и общежития, где проживают семьи бойцов.

Володя, назвал это место курятником. Я хотел бы, чтобы перед тем, как что-то сказать, ты думал, ведь кроме других в тех общежитиях живут вдовы бойцов погибших на Восточном фронте нашей национально-освободительной войны, там живет жена и маленькая дочь моего погибшего охранника Руслана (Кушнир — Ред.), который ценой собственной спас мою жизнь", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Facebook Комментарий Игоря Мосийчука Комментарий Игоря Мосийчука по поводу пикет бывшей базы "Беркута"

"Володя, жизнь не черно-белая. Имей честь извиниться хотя бы перед вдовами и сиротами. И не забывай, что ты тоже сотрудник МВД, то есть мусор!" — добавил нардеп, вероятно, имея в виду тот факт, что входил в состав полка "Днепр-1" — добровольческого подразделения полиции особого назначения ГУ НП Днепропетровской области.

Позже в разделе комментариев между двумя одиозными политика разгорелась дискуссия.

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Так, Парасюк призвал Мосийчука не спекулировать. "Игорь, перестань. Хорошо? Ты знаешь для чего и почему мы приехали именно туда", — написал он.

Мосийчук в свою очередь вновь призвал извиниться: "Владимир Парасюк, знаю и я не против приезда. Просто вдовы и сироты живут не в курятнике. Извинись!".

Facebook Игоря Мосийчука Спор Игоря Мосийчука и Владимира Парасюка о "мусорах"

Также "радикал" утверждает, что за Парасюком, как и за еще некоторыми нынешними нардепами, остались звания сотрудников полиции.