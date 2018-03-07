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    Общество

    "Радикал" Мосийчук напомнил Парасюку, что он и сам - "мусор"

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (88)

    (обновлено: )21311
    Скандально известные народный депутаты Игорь Мосийчук и Владимир Парасюк поспорили из-за акции протеста возле бывшей базы расформированного спецподразделения МВД "Беркут" в Киеве.
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    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Радикальной партии" Игорь Мостичук призвал внефракционного коллегу по парламенту Владимира Парасюка извиниться перед вдовами погибших в Донбассе правоохранителей. 

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    Так скандальный "радикал" отреагировал на митинг активистов в Киеве возле бывшей базы спецподразделения МВД "Беркут", в ходе которого базу забросали яйцами и куриными голова, а также сожгли флаг ныне расформированного спецподразделения. Акция стала ответом на действия полиции во время "зачистки" палаточного городка под Верховной Радой в субботу, 3 марта. 

    "Сегодня народный депутат Владимир Парасюк и Алексей Гриценко (сын того, что Анатолий Гриценко и типа глава "Автомайдана") провели автопробег к бывшей базе "Беркута", где находится база спецполка "Киев" и общежития, где проживают семьи бойцов.

    Володя, назвал это место курятником. Я хотел бы, чтобы перед тем, как что-то сказать, ты думал, ведь кроме других в тех общежитиях живут вдовы бойцов погибших на Восточном фронте нашей национально-освободительной войны, там живет жена и маленькая дочь моего погибшего охранника Руслана (Кушнир — Ред.), который ценой собственной спас мою жизнь", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

    Facebook Комментарий Игоря Мосийчука
    Комментарий Игоря Мосийчука по поводу пикет бывшей базы "Беркута"

    "Володя, жизнь не черно-белая. Имей честь извиниться хотя бы перед вдовами и сиротами. И не забывай, что ты тоже сотрудник МВД, то есть мусор!" — добавил нардеп, вероятно, имея в виду тот факт, что входил в состав полка "Днепр-1" — добровольческого подразделения полиции особого назначения ГУ НП Днепропетровской области.  

    Позже в разделе комментариев между двумя одиозными политика разгорелась дискуссия.

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    Так, Парасюк призвал Мосийчука не спекулировать. "Игорь, перестань. Хорошо? Ты знаешь для чего и почему мы приехали именно туда", — написал он.

    Мосийчук в свою очередь вновь призвал извиниться: "Владимир Парасюк, знаю и я не против приезда. Просто вдовы и сироты живут не в курятнике. Извинись!".

    Facebook Игоря Мосийчука
    Спор Игоря Мосийчука и Владимира Парасюка о "мусорах"

    Также "радикал" утверждает, что за Парасюком, как и за еще некоторыми нынешними нардепами, остались звания сотрудников полиции. 

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