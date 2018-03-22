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    Киев

    Киевлян напугали опасным мусором, который может хлынуть в водоемы города

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    Как отмечается, из-за снегопадов этой весной уровень воды в водоемах значительно выше, чем в предыдущие годы. Поэтому через две недели хотят спускать воду из Киевского водохранилища.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Экологи предупреждают, что мусор, скопившийся за зиму, может хлынуть в водоемы Киева в ближайшее время. Об этом сообщают "Вести".

    Из-за снегопадов этой весной уровень воды в водоемах значительно выше, чем в предыдущие годы. Поэтому через две недели хотят спускать воду из Киевского водохранилища.

    При этом экологи опасаются, что мусор, скопившийся за зиму в воде, хлынет в Киев и может ухудшить качество воды.

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    "Это бревна, туши кабанов и лосей. Например, в прошлые годы мэрия просила убрать возле моста Метро тушу кабана. Мусор и пена поднимают при паводке уровень воды в Днепре на метр-два, так что пляжи не успевают чистить. Но главное, в половодье из-за мусора портится качество воды Днепра, которая поступает в водопроводы Киева. Понятно, что предпримут меры, но качество воды из кранов станет хуже", — рассказал источник в мэрии.

    В "Киевводоканале" заявляют, что на время половодья добавят в воду больше коагулянтов.

    "В период половодья, когда в воде происходят природные явления и она загрязняется, действительно увеличивается количество некоторых реагентов. Но это не хлор, который обеззараживает воду. Его количество не меняется, но добавляются коагулянты для очищения воды. Но каких-то аномальных изменений качества воды в этом году мы не ожидаем", — сообщил гендиректор КП Дмитрий Новицкий.

    Пик паводка в этом году ожидается на 15 апреля.

    Напомним, Киеву угрожает масштабное наводнение.

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