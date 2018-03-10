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    Юлия Грамотная

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Блокирование проезда по Харьковскому шоссе
    В КГГА заявили о миллионных долгах "домов Войцеховского"
    00:59 04.08.2017
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    Советник замглавы КГГА Юлия Грамотная в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что киевская власть будет деструктурировать задолженность за электроэнергию в "домах Войцеховского" в индивидуальном порядке по каждому дому.
    Юрий Гаврилечко. Архивное фото
    Деньги за мусор. Гаврилечко: нужен платеж за вывоз властей на свалку
    16:01 28.04.2017
    284Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, отдельный платеж за вывоз мусора - это "тупой грабеж киевлян", поскольку у городских властей нет четких планов по строительству мусороперерабатывающих или сжигательных заводов.
    Юлия Грамотная
    Тарифы за вывоз мусора в Киеве будут пересмотрены - представитель КГГА
    13:02 28.04.2017
    868Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Советник заместителя председателя КГГА Юлия Грамотная заявила в эфире "ГС", что в столице необходимо пересмотреть тариф на вывоз мусора по количеству людей, а не занимаемой жилплощади.
    Юлия Грамотная
    Не только Чернобыль. В Киеве много мест под переработку мусора - Грамотная
    15:38 10.04.2017
    189Невыносимый мусор Львова
    Советник заместителя главы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная заявила на Голосе Столицы, что сумма средств для постройки мусороперерабатывающих заводов в Киеве не определена, а также непонятно будут они выделены из бюджета или инвесторами.
    Юлия Грамотная
    Завышенные платежки на отопление: какие будут последствия
    17:53 21.01.2017
    3383Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Советник заместителя председателя КГГА Юлия Грамотная в эфире "ГС" заявила, что есть факторы, которые заставляют подозревать "Киевэнерго" в некорректности начислений в платежках за отопление.
    Дороги и тротуары Киева в снежную погоду
    За последние два дня из Киева вывезли 6,5 тыс т снега – Грамотная
    04:26 11.01.2017
    139Украина в снежном плену - испытание власти
    Советник заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что локализацию снегоплавильного пункта определит "Киевавтодор".
    Снегопад в Киеве
    Въезды в Киев будут перекрываться на несколько часов - Грамотная
    00:41 07.01.2017
    1140Украина в снежном плену - испытание власти
    Советник заместителя председателя Киевгоргосадминистрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что въезды в столицу будут перекрыты для оперативной уборки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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