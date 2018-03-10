Советник замглавы КГГА Юлия Грамотная в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что киевская власть будет деструктурировать задолженность за электроэнергию в "домах Войцеховского" в индивидуальном порядке по каждому дому.
По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, отдельный платеж за вывоз мусора - это "тупой грабеж киевлян", поскольку у городских властей нет четких планов по строительству мусороперерабатывающих или сжигательных заводов.
Советник заместителя главы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная заявила на Голосе Столицы, что сумма средств для постройки мусороперерабатывающих заводов в Киеве не определена, а также непонятно будут они выделены из бюджета или инвесторами.
Советник заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что локализацию снегоплавильного пункта определит "Киевавтодор".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".