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    Репортажи

    ТОП тем Украины: сложная реабилитация АТОшников, сортировка мусора

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    Психологическая реабилитация бойцов АТО, работа "Укрпочты" после реформ, редчайшая болезнь маленькой винничанки, старт реформы украинских интернатов, а также как научились сортировать мусор в Украине — в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В Харькове пишут об особенностях психологической реабилитации бойцов АТО, в Днепре жалуются на работу "Укрпочты" после реформ, во Львове обсуждают старт реформы украинских интернатов, в Виннице — как научились сортировать мусор и зарабатывать на этом, а также редчайшую болезнь маленькой Иринки. 

    Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

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    pro.berdyansk.biz
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    Харьков: "Разочарование бойцов усложняет адаптацию к мирной жизни"

    В Харьковской областной психиатрической больнице №3 действуют два специализированных отделения, куда направляют участников боевых действий. За три последних года войны на Донбассе его прошли 110 человек.

    …"Даже вернувшись, многие бойцы активно следят за событиями в АТО, созваниваются с побратимами, встречаются, помогают друг другу… Когда закончится война, это будет пиком испытаний. Станет вопрос: достигли ли они результата, за который воевали? Результат — это ведь не убить кого-то, а чтобы эта страна была счастливой, в том числе и они сами, их семьи и близкие. Ребята уже сейчас дают сигнал обществу, что их не устраивает то, что они видят. Бойцы не ради этого рисковали своими жизнями. Общество же в высокой степени остаётся инертным", – говорит психиатр, профессор кафедры психиатрии Харьковской медицинской академии последипломного образования Вадим Гончаров.

    Днепр: "Проверено на себе: Укрпочта после реформ потеряла желание или возможность доставлять адресатам письма"

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    Газ не по трубам, а по почте. Сеть "взорвали" фотожабы на "Укрпочту"

    В конце декабря я потратила около двух часов на выбор открыток и оформление заказа в интернет-магазине, еще два часа заняло подписание открыток. Час потрачен на выбор конвертов, приклеивание марок, написание адресов. В результате – 40 подписанных открыток, уложенных в 40 конвертов с точными адресами и индексами.

    …В начале нового года мне позвонила коллега, двум сыновьям которой мы отправили по открытке. Поблагодарить за письмо.

    – Получил Даня вашу открытку! Спасибо! Красивая очень! Ребенок рад! – говорит коллега.

    – Мы две вам отправляли, – растерялась я.

    – Пока одну получили. Может быть, позже вторая придет, — расстроившись говорит коллега.

    Тогда я и не сомневалась, что вторая открытка дойдет. Одна же из двух пришла, не потерялась! Но и через неделю второй сын коллеги открытку так и не получил. Не было ее и через две недели, и через месяц.

    gazeta.dp.ua
    Укрпочта после реформ

    Мариуполь: "Сортировка мусора: почему это не работает в Мариуполе и как это работает в Виннице"

    Мусорные свалки в Черкассах
    vikka.ua
    В Черкассах три микрорайона забиты мусором — журналист

    1 января 2018 вступили в силу новые положения Закона "Об отходах". Это значит, что Украина теперь должна сортировать мусор, как это делают в большинстве стран Евросоюза. Есть в документе и пункт о запрете захоронения непереработанных отходов.

    В Мариуполе пока закон не действует. В департаменте экологии Мариупольского городского совета поясняют это тем, что не хотят заниматься профанацией. Какой смысл сортировать мусор, если переработки все равно нет, говорят они, и на свалке все смешивается в одной куче. Однако есть в Украине места, где с такой позицией не согласны. Например, село Стадница на Виннитчине. В этом селе, как и в Мариуполе, нет мусороперерабатывающих заводов. Однако здесь нашли, куда сбывать отсортированные отходы. И не просто сбывать, а еще и зарабатывать на этом.

    Читайте также: Днепр: мусорная революция под коррупционным соусом

    0629.com.ua
    Мусор в Винницкой области

    Львов: "Система интернатов: о жизни сегодня и будущих реформах"

    Детский интернат в Ивано-Франковской области. Архивное фото
    gk-press.if.ua
    В Украине хотят закрыть интернаты. Куда деть 100 000 детей?

    В этом году стартует правительственная программа реформирования украинских интернатов. Большинство из этих заведений через несколько лет должны исчезнуть, а вместо них образуют центры социальной помощи семьям и детям и развитую систему социальных работников. Однако пока реформа на начальной стадии, существует много вопросов, связанных с интернатами, которые показывают положительные результаты и помогают детям с особыми потребностями.

    …Винниковская школа-интернат в первую очередь поражает своей развитой инфраструктурой. В заведении тепло, окна новые, крыша не протекает, внутри сделаны ремонты и в каждом классе есть мультимедийные проекторы. В помещении чисто и чувствуется домашняя атмосфера. Дети сыты (пятиразовое питание), выглядят счастливыми, в перерывах весело бегают по ярко раскрашенным коридорам. В заведении действует школьное радио и даже есть свой стоматологический кабинет.

    zik.ua/news
    Винниковская школа-интернат

    Винница: "У маленькой винничанки Иринки — редчайшая болезнь. Нужна помощь"

    Киевляне одевают маски во время эпидемии свиного гриппа в январе 2016 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина на пороге эпидемий опаснейших болезней

    "При рождении сказали что Ира умрет через несколько месяцев, потом никто не мог назначить необходимое лечение, затем длительная борьба и слезы родителей и наконец – врачи поставили маленькой девочке диагноз – прогерия Хатчинсона Гилфорда", – сообщает в Facebook Людмила Станиславенко. 

    "Иринка каждый день борется за жизнь. С раннего детства она страдает от проблем, которые возникают у людей пожилого возраста: облысение, артрит, сердечные заболевания, инсульт. Для нормальной жизнедеятельности кроме постоянного лечения и реабилитации юной винничанке постоянно нужны витамины…", – пишет Станиславенко.

    vn.20minut.ua
    Винничанка Иринки с редчайшей болезнью

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