ТОП тем Украины: сложная реабилитация АТОшников, сортировка мусора

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Харькове пишут об особенностях психологической реабилитации бойцов АТО, в Днепре жалуются на работу "Укрпочты" после реформ, во Львове обсуждают старт реформы украинских интернатов, в Виннице — как научились сортировать мусор и зарабатывать на этом, а также редчайшую болезнь маленькой Иринки.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Харьков: "Разочарование бойцов усложняет адаптацию к мирной жизни"

В Харьковской областной психиатрической больнице №3 действуют два специализированных отделения, куда направляют участников боевых действий. За три последних года войны на Донбассе его прошли 110 человек.

…"Даже вернувшись, многие бойцы активно следят за событиями в АТО, созваниваются с побратимами, встречаются, помогают друг другу… Когда закончится война, это будет пиком испытаний. Станет вопрос: достигли ли они результата, за который воевали? Результат — это ведь не убить кого-то, а чтобы эта страна была счастливой, в том числе и они сами, их семьи и близкие. Ребята уже сейчас дают сигнал обществу, что их не устраивает то, что они видят. Бойцы не ради этого рисковали своими жизнями. Общество же в высокой степени остаётся инертным", – говорит психиатр, профессор кафедры психиатрии Харьковской медицинской академии последипломного образования Вадим Гончаров.

Днепр: "Проверено на себе: Укрпочта после реформ потеряла желание или возможность доставлять адресатам письма"

В конце декабря я потратила около двух часов на выбор открыток и оформление заказа в интернет-магазине, еще два часа заняло подписание открыток. Час потрачен на выбор конвертов, приклеивание марок, написание адресов. В результате – 40 подписанных открыток, уложенных в 40 конвертов с точными адресами и индексами.

…В начале нового года мне позвонила коллега, двум сыновьям которой мы отправили по открытке. Поблагодарить за письмо.

– Получил Даня вашу открытку! Спасибо! Красивая очень! Ребенок рад! – говорит коллега.

– Мы две вам отправляли, – растерялась я.

– Пока одну получили. Может быть, позже вторая придет, — расстроившись говорит коллега.

Тогда я и не сомневалась, что вторая открытка дойдет. Одна же из двух пришла, не потерялась! Но и через неделю второй сын коллеги открытку так и не получил. Не было ее и через две недели, и через месяц.

gazeta.dp.ua Укрпочта после реформ

Мариуполь: "Сортировка мусора: почему это не работает в Мариуполе и как это работает в Виннице"

1 января 2018 вступили в силу новые положения Закона "Об отходах". Это значит, что Украина теперь должна сортировать мусор, как это делают в большинстве стран Евросоюза. Есть в документе и пункт о запрете захоронения непереработанных отходов.

В Мариуполе пока закон не действует. В департаменте экологии Мариупольского городского совета поясняют это тем, что не хотят заниматься профанацией. Какой смысл сортировать мусор, если переработки все равно нет, говорят они, и на свалке все смешивается в одной куче. Однако есть в Украине места, где с такой позицией не согласны. Например, село Стадница на Виннитчине. В этом селе, как и в Мариуполе, нет мусороперерабатывающих заводов. Однако здесь нашли, куда сбывать отсортированные отходы. И не просто сбывать, а еще и зарабатывать на этом.

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0629.com.ua Мусор в Винницкой области

Львов: "Система интернатов: о жизни сегодня и будущих реформах"

В этом году стартует правительственная программа реформирования украинских интернатов. Большинство из этих заведений через несколько лет должны исчезнуть, а вместо них образуют центры социальной помощи семьям и детям и развитую систему социальных работников. Однако пока реформа на начальной стадии, существует много вопросов, связанных с интернатами, которые показывают положительные результаты и помогают детям с особыми потребностями.

…Винниковская школа-интернат в первую очередь поражает своей развитой инфраструктурой. В заведении тепло, окна новые, крыша не протекает, внутри сделаны ремонты и в каждом классе есть мультимедийные проекторы. В помещении чисто и чувствуется домашняя атмосфера. Дети сыты (пятиразовое питание), выглядят счастливыми, в перерывах весело бегают по ярко раскрашенным коридорам. В заведении действует школьное радио и даже есть свой стоматологический кабинет.

Винница: "У маленькой винничанки Иринки — редчайшая болезнь. Нужна помощь"

"При рождении сказали что Ира умрет через несколько месяцев, потом никто не мог назначить необходимое лечение, затем длительная борьба и слезы родителей и наконец – врачи поставили маленькой девочке диагноз – прогерия Хатчинсона Гилфорда", – сообщает в Facebook Людмила Станиславенко.

"Иринка каждый день борется за жизнь. С раннего детства она страдает от проблем, которые возникают у людей пожилого возраста: облысение, артрит, сердечные заболевания, инсульт. Для нормальной жизнедеятельности кроме постоянного лечения и реабилитации юной винничанке постоянно нужны витамины…", – пишет Станиславенко.