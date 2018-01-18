18 января, ТОП тем Украины: "мусорная революция" в Днепре, корь на Прикарпатье

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Днепре обсуждают грядущую "мусорную революцию", в Кропивницком — фармакологические чудеса с раковыми больными, в Одессе — разрушение "дома-стены" в Воронцовском переулке, а на Прикарпатье — как уберечься от вспышки кори в регионе.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Одесса, "Дом-стена-2: туристов сюда не водят"

Сюда туристов не водят. Вероятно, чтобы не пугать. Это такая наша "достопримечательность наоборот", на которую даже смотреть страшно: вот-вот рухнет. Речь идет о доме на ул. Приморской, 22. Здесь давно никто не живет, пустые глазницы окон без стекол навевают самые печальные размышления.

(…) Обрушение основных конструкций этого "чуда" произошло еще лет восемь тому назад. Фасад чудом уцелел, и каждый, кто проходит или проезжает мимо, может полюбоваться этой "красотой", ставшей и в самом деле "домом-стеной", без всяких оптических эффектов, над которыми так трудились архитекторы прошлых лет.

Одесса, "Крадущийся "Оппоблок", затаившаяся "Батькивщина"

Саакашвили и его Михомайдан пока остаются основными нарушителями политического спокойствия в Украине. Тогда как оппозиционные тяжеловесы, "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", пока предпочитают не слишком активничать в публичной плоскости. Пассивность обеих оппозиционных политсил выглядит крайне нелогичной в ситуации, когда власть получает один репутационный удар за другим.

УНИАН Синиця Олександр Юлия Тимошенко на съезде "Батькивщины"

(…) В настоящий момент внятной стратегии действий на ближайшее будущее на Банковой не имеют, предпочитая действовать "по ситуации". Это и понятно, ведь ключевой вопрос о том, удастся ли Порошенко уладить обостряющийся конфликт с "западными партнерами", пока остается без ответа…

Днепр, "Еще одна интрига Днепра: мэрия помимо транспортной и тарифной готовит еще и "мусорную революцию"

Одной рукой городская власть создает монополии коммунальных предприятий, другой заставляет эти самые КП находить частных подрядчиков. Цепочка получается коррупционной.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Сортировка и утилизация бытовых отходов. Архивное фото

С 1 января 2018 года вошла в действие новая "евронорма" украинского закона "Об обращении с ТБО" (ТБО – это твердые бытовые отходы, проще говоря – мусор). Согласно нововведениям, Украина обязалась ввести у себя раздельный сбор, сортировку, переработку и сжигание мусора таким образом, чтобы лишь малая часть его попадала на свалки. Как всегда, мы оказались полностью неготовыми к реализации этих норм, хотя от принятия закона до срока начала его действия прошло немало лет.

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Кропивницкий, "Пациенты с 4 стадией рака могут жить"

Пока одни украинцы ходят в аптеку с рецептами, покупая все, что им там предложат, и при этом заявляют, что не хотят быть "подопытными кроликами", другие получают не только шанс на иное качество лечения и жизни, но и вполне европейские условия, отношение и комфорт совершенно бесплатно.

(…) В центре Кировоградской области, происходят немаленькие фармакологические чудеса: с диагнозом, обещавшим скорую и болезненную смерть, люди продолжают жить.

Ивано-Франковск, "Корь не выбирает. Как в Ивано-Франковске борются со вспышкой инфекции" (укр.)

Официально эпидемию не объявляли – говорят только о вспышках. В министерстве охраны здоровья (МОЗ) заявляют, что такие вспышки в Украине фиксируют каждые 5-6 лет. В прошлом году в Украине зарегистрировали 4782 случаев заболевания корью – в 46,7 раза больше, чем в 2016-м. Среди больных 73% детей.

(…) Под наблюдением врачей остаются 87 больных, из них 17 взрослых. В областную больницу госпитализировали шестерых детей и трех взрослых. Глава управления здравоохранения Ивано-Франковского горсовета Мария Бойко говорит, что часть родителей с детьми при первых признаках болезни сразу отправляются в инфекционную больницу, что не дает полной статистической картины.