В ситуации, которая на сегодняшний день сложилась с авто на иностранной регистрации, решение может быть только одно - дать украинцам возможность ездить на безопасных транспортных средствах, считает автоюрист Владимир Караваев.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил о готовности рекультивировать минимум четыре полигона во Львовской области. По его словам, существует договоренность с облсоветом о выделении 30 миллионов гривен, "город добавляет еще 60 миллионов".
Очередное распоряжение Кабинета министров предусматривает утилизацию уже некогда "утилизированных" компонентов ракетного топлива, которого с каждым годом становится почему-то все больше, а стоят они почему-то все дороже.
Специалисты КО "Киевзеленстрой" организовали пункты приема новогодних елок. Таким образом, они хотят сделать город чище, рассказала заместитель генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" Наталия Куракова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".