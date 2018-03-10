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    утилизация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    12:52 08.09.2017
    781Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    В ситуации, которая на сегодняшний день сложилась с авто на иностранной регистрации, решение может быть только одно - дать украинцам возможность ездить на безопасных транспортных средствах, считает автоюрист Владимир Караваев.
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    Скоро и в вашем городе! Гастроли львовского мусора по стране 
    16:28 30.03.2017
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    Мэр Львова Андрей Садовый заявил о готовности рекультивировать минимум четыре полигона во Львовской области. По его словам, существует договоренность с облсоветом о выделении 30 миллионов гривен, "город добавляет еще 60 миллионов".
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
    Эксперт: проблема с боеприпасами - не только в утилизации, но и в охране
    23:10 25.03.2017
    108Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Произошедшая в Балаклее ситуация - не первая среди подобных инцидентов. Об этом в эфире "ГС" напомнил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиен
    Вблизи Мариуполя происходит утилизация снарядов
    Вблизи Мариуполя происходит утилизация снарядов
    15:20 24.03.2017
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    По словам пресс-офицера сектора "Мариуполь" Сергея Жмурко, с утра в районе города происходит утилизация боеприпасов, силовики просят мариупольцев сохранять спокойствие.
    Ядерный могильник на ЧАЭС
    Хранилище отработанного ядерного топлива и цех по утилизации отходов на ЧАЭС 
    14:25 08.04.2016
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    Фотокорреспондентам РИА Новости Украины удалось побывать на специализированных объектах "ХОЯТ-2" и "Цех утилизации радиоактивных отходов" на Чернобыльской атомной электростанции.
    Цистерны с меланжем на складе в Любашевке Одесской обл.
    По привычке? Повторная утилизация утилизированного меланжа
    07:54 01.04.2016
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    Очередное распоряжение Кабинета министров предусматривает утилизацию уже некогда "утилизированных" компонентов ракетного топлива, которого с каждым годом становится почему-то все больше, а стоят они почему-то все дороже.
    Украшение новогодней елки
    "Киевзеленстрой": киевляне могут сдать на утилизацию свои новогодние елки
    13:08 14.01.2016
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    Специалисты КО "Киевзеленстрой" организовали пункты приема новогодних елок. Таким образом, они хотят сделать город чище, рассказала заместитель генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" Наталия Куракова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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