Согласно заявлению президента Дональда Трампа, в знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 5 ноября 2017 года, флаг США должен быть приспущен в Белом доме и на всех государственных зданиях и территориях до заката 9 ноября 2017 года.
Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить национальные флаги во всех посольствах США, официальных представительствах, консульских учреждениях и других объектах за рубежом, включая военные объекты и военно-морские суда.
Как сообщается, в день траура на всей территории Татарстана будут приспущены государственные флаги Татарстана, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.
Поисково-спасательные работы на месте крушения воздушного корабля в акватории Черного моря в районе Сочи продолжаются. Правоохранительные органы в рамках возбужденного уголовного дела выясняют причины и обстоятельства падения лайнера.
В результате проведенных поисково-спасательных работ в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров были обнаружены фрагменты корпуса пропавшего Ту-154, сообщило Минобороны России.
Президент РФ предписал в день траура на всей территории России приспустить государственные флаги РФ, а также предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Участники митинга скандировали лозунги "Я-Фидель", многие пришли с национальными флагами, флагами движения "26 июля" и самодельными нарукавными черно-красными повязками, символизирующими принадлежность к движению.
В субботу днем в Одессе от памятника жертвам Голодомора на Лидерсовском бульваре стартовала траурная процессия. Около двух сотен человек — представителей различных общественных организаций — после возложения цветов к мемориалу двинулись в сторону Соборной площади.
По словам мэра Днепра Бориса Филатова, "виновный задержан и за свое страшное преступление понесет наказание по всей строгости Закона". В понедельник распоряжением городского головы в Днепре объявляется траур.
Главная церемония пройдет в Нью-Йорке на месте, где стояли небоскребы Всемирного торгового центра. Она начнется в 8.46 утра (15.46 по Киеву) - в минуту, когда первый из двух захваченных террористами самолетов врезался в одну из башен-близнецов.
На башне Ратуши будет приспущен штандарт города. Также Львовский городской совет обращается ко всем с просьбой воздержаться на это время от проведения праздничных мероприятий и развлекательных программ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".