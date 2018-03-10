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Главная церемония пройдет в Нью-Йорке на месте, где стояли небоскребы Всемирного торгового центра. Она начнется в 8.46 утра (15.46 по Киеву) - в минуту, когда первый из двух захваченных террористами самолетов врезался в одну из башен-близнецов.