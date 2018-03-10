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    траур

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
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    В США почтили память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов
    В США почтили память жертв Голодомора
    13:29 25.11.2017
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    Согласно информации, участники акции, посвященной голоду в Украине 1932-1933 годов, зажгли свечи памяти во дворе посольства и почтили память жертв Голодомора-геноцида минутой молчания.
    Люди молятся за погибших в стрельбе в Техасе
    В США приспустят флаги на 4 дня в память о погибших в Техасе
    05:56 06.11.2017
    1135Техасская бойня в церкви
    Согласно заявлению президента Дональда Трампа, в знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 5 ноября 2017 года, флаг США должен быть приспущен в Белом доме и на всех государственных зданиях и территориях до заката 9 ноября 2017 года.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    Пятидневный траур объявлен в США в связи со стрельбой в Лас-Вегасе
    22:41 02.10.2017
    382Техасская бойня в церкви
    Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить национальные флаги во всех посольствах США, официальных представительствах, консульских учреждениях и других объектах за рубежом, включая военные объекты и военно-морские суда.
    Автобус и грузовик столкнулись в Татарстане
    В Татарстане после смертельного ДТП объявлен траур
    13:28 02.07.2017
    790
    Как сообщается, в день траура на всей территории Татарстана будут приспущены государственные флаги Татарстана, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.
    Оползень в Киргизии
    Оползень в Киргизии: в стране объявлен траур
    20:32 29.04.2017
    733
    В день траура на всей территории страны и на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии.
    Взрыв в метро
    Трехдневный траур объявлен в Петербурге - власти
    18:39 03.04.2017
    109
    По словам пресс-секретаря губернатора Андрея Кибитова, по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур.
    Россия, траур по погибшим в авиакатастрофе
    Россия: траур по погибшим в авиакатастрофе 
    22:57 26.12.2016
    239Крушение Ту-154. Расследование
    Поисково-спасательные работы на месте крушения воздушного корабля в акватории Черного моря в районе Сочи продолжаются. Правоохранительные органы в рамках возбужденного уголовного дела выясняют причины и обстоятельства падения лайнера.
    Акция памяти по погибшим в авиакатастрофе в Сочи
    Катастрофа Ту-154, в России траур: детали происшествия, все версии
    07:08 26.12.2016
    1959Крушение Ту-154. Расследование
    В результате проведенных поисково-спасательных работ в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров были обнаружены фрагменты корпуса пропавшего Ту-154, сообщило Минобороны России.
    Акция памяти по погибшим в авиакатастрофе в Сочи
    Понедельник объявлен в России днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154
    23:11 25.12.2016
    615Крушение Ту-154. Расследование
    Президент РФ предписал в день траура на всей территории России приспустить государственные флаги РФ, а также предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.
    ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе
    Траур по погибшим в ДТП в ХМАО будет объявлен 5 декабря - власти
    21:12 04.12.2016
    274Смертельное ДТП в Ханты-Мансийском АО
    О том, что 5 декабря будет объявлен днем траура по погибшим в крупном ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила РИА Новости представитель областного правительства.
    Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро
    Рауль Кастро призвал кубинцев строить социализм
    04:34 04.12.2016
    160Захоронение праха Фиделя Кастро
    По словам лидера Кубы Рауля Кастро, кубинцы смогут преодолеть любые препятствия, угрозы или невзгоды в воплощении твердого намерения построить социализм на Кубе.
    Траурный митинг в память о Фиделе Кастро в Сантьяго-де-Куба
    Траурный митинг в память о Фиделе Кастро в Сантьяго-де-Куба 
    04:20 04.12.2016
    104Захоронение праха Фиделя Кастро
    Участники митинга скандировали лозунги "Я-Фидель", многие пришли с национальными флагами, флагами движения "26 июля" и самодельными нарукавными черно-красными повязками, символизирующими принадлежность к движению.
    Траурный марш памяти жертв голодоморов в Одессе
    Траурный марш памяти жертв Голодомора в Одессе 
    04:08 27.11.2016
    223
    В субботу днем в Одессе от памятника жертвам Голодомора на Лидерсовском бульваре стартовала траурная процессия. Около двух сотен человек — представителей различных общественных организаций — после возложения цветов к мемориалу двинулись в сторону Соборной площади.
    Мероприятия в память о жертвах Голодомора в Киеве
    Траурные мероприятия в память о жертвах голодоморов в Киеве 
    21:37 26.11.2016
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    В Киеве сотни людей собрались на траурные мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов. Священники разных религиозных конфессий отправили панихиду по погибшим.
    Последствия урагана Мэтью на Гаити
    На Гаити объявлен трехдневный траур по погибшим от урагана "Мэтью"
    06:30 09.10.2016
    333Землетрясение в Новой Зеландии
    Временный президент Гаити Жоселерм Привер подписал указ о трауре перед отъездом в город Жереми в департаменте Гранд-Анс, наиболее пострадавшем от стихии. Траур начинается в воскресенье.
    Погибшие в Днепре патрульные
    В понедельник в Днепре мэрия объявила траур по погибшим патрульным
    06:46 26.09.2016
    2537Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    По словам мэра Днепра Бориса Филатова, "виновный задержан и за свое страшное преступление понесет наказание по всей строгости Закона". В понедельник распоряжением городского головы в Днепре объявляется траур.
    На месте взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке. Архивное фото
    В США запланированы траурные церемонии по случаю терактов 11 сентября
    00:19 11.09.2016
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    Главная церемония пройдет в Нью-Йорке на месте, где стояли небоскребы Всемирного торгового центра. Она начнется в 8.46 утра (15.46 по Киеву) - в минуту, когда первый из двух захваченных террористами самолетов врезался в одну из башен-близнецов.
    Скорая возле аэропорта Ататюрка в Стамбуле после взрыва 28 июня 2016 года
    В Турции объявлен однодневный национальный траур
    14:27 29.06.2016
    82Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
    Однодневный национальный траур объявлен в связи с терактом в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле, который унес жизни 41 человек. Еще 239 человек получили ранения.
    ЧП на свалке во Львове
    Во Львове объявлен траур по погибшим спасателям
    03:16 01.06.2016
    222Невыносимый мусор Львова
    На башне Ратуши будет приспущен штандарт города. Также Львовский городской совет обращается ко всем с просьбой воздержаться на это время от проведения праздничных мероприятий и развлекательных программ.
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 
    01:20 03.05.2016
    939Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Около 3 тысяч человек собрались на центральной площади города Донецка для того, чтобы почтить память погибших в Одессе 2 мая 2014 года.
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